Иностранцы получат землю. Зеленский назвал условие

Иностранцы получат землю. Зеленский назвал условие

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие для продажи земли иностранным гражданам.

Свое видение проблемы гарант раскрыл во время выступления 11 ноября.

Как и ранее, политик подчеркнул, что лишь граждане Украины смогут покупать землю, однако это не окончательное решение.

"Иностранцы и компании, имеющие среди учредителей иностранцев, получат право покупать украинские земельные участки только в случае если на это дано согласие народа Украины на всеукраинском референдуме. Соответствующий пункт будет содержаться в законе", - заявил Зеленский.

Напомним, что ранее президент Украины опроверг слухи о "китайцах и арабах", которые выкупят украинские земли. Позже свои пять копеек вставил и премьер Украины Алексей Гончарук, который разъяснил суть реформы. По словам главы Кабмина, рынок земли будет открыт лишь в октябре 2020 г. Предшествовать этому процессу будет "огромная работа" по изменению механизма "покупки-продажи" земли.