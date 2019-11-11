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Иностранцы получат землю. Зеленский назвал условие

17:30
Иностранцы получат землю. Зеленский назвал условие - фото 1
Иностранцы получат землю. Зеленский назвал условие

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие для продажи земли иностранным гражданам.

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Свое видение проблемы гарант раскрыл во время выступления 11 ноября.

Как и ранее, политик подчеркнул, что лишь граждане Украины смогут покупать землю, однако это не окончательное решение.

"Иностранцы и компании, имеющие среди учредителей иностранцев, получат право покупать украинские земельные участки только в случае если на это дано согласие народа Украины на всеукраинском референдуме. Соответствующий пункт будет содержаться в законе", - заявил Зеленский.

Напомним, что ранее президент Украины опроверг слухи о "китайцах и арабах", которые выкупят украинские земли. Позже свои пять копеек вставил и премьер Украины Алексей Гончарук, который разъяснил суть реформы. По словам главы Кабмина, рынок земли будет открыт лишь в октябре 2020 г. Предшествовать этому процессу будет "огромная работа" по изменению механизма "покупки-продажи" земли.

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