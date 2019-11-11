Иностранцы получат землю. Зеленский назвал условие
Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие для продажи земли иностранным гражданам.
Свое видение проблемы гарант раскрыл во время выступления 11 ноября.
Как и ранее, политик подчеркнул, что лишь граждане Украины смогут покупать землю, однако это не окончательное решение.
"Иностранцы и компании, имеющие среди учредителей иностранцев, получат право покупать украинские земельные участки только в случае если на это дано согласие народа Украины на всеукраинском референдуме. Соответствующий пункт будет содержаться в законе", - заявил Зеленский.
Напомним, что ранее президент Украины опроверг слухи о "китайцах и арабах", которые выкупят украинские земли. Позже свои пять копеек вставил и премьер Украины Алексей Гончарук, который разъяснил суть реформы. По словам главы Кабмина, рынок земли будет открыт лишь в октябре 2020 г. Предшествовать этому процессу будет "огромная работа" по изменению механизма "покупки-продажи" земли.