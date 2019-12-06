Х-Фактор 10 - смотреть онлайн 13 выпуск - 07.12.2019

На втором прямом эфире выступит сразу три звездных гостя / Х-Фактор 10

В субботу, 7 декабря, в эфире СТБ - второй прямой эфир шоу Х-Фактор 10. Смотреть онлайн реалити-шоу и не пропустить ни одной песни - задача, посильная только читателям Без Табу.

Первый прямой эфир вокального шоу “Х-фактор” на СТБ стал очень драматичным - проект покинуло сразу четверо участников. И уже в эту субботу 8 сильнейших зажгут сцену шоу легендарными ретро-хитами.

Судьи решатся на эксперименты, чтобы привести своих подопечных к победе. Так, Оля Полякова для своей команды выберет песни, которые должны не только завоевать сердца зрителей, но и побороть самые сильные страхи самих участников.

Аня Иваница раскроет тайну своей любви, а Георгий Колдун откровенно расскажет о неуверенности в себе. Элина Иващенко впервые станцует на большой сцене, а Маша Стопник предстанет в образе сексуальной аферистки. Какой песней Антон Вельбой собирается покорить Данилко и чем планируют удивить группы?

Также зрителей ждут ярких выступления приглашенных звезд. Поздравить любимый проект придут сразу несколько ярких артистов украинского шоу-бизнеса - победитель 6 сезона шоу эпатажный MELOVIN, яркая группа НЕАНГЕЛЫ, а также супер-дива, которая разорвет сцену “Х-фактора”.

Х-Фактор 10 - смотреть онлайн анонс 13 выпуска - 07.12.2019:

Сейчас судейские команды выглядят так:

Андрей Данилко, категория “Коллективы”: группа ROMAX, группа FURMAN TRASH POLKA BAND

Игорь Кондратюк, категория «Девушки»: Элина Иващенко, Мария Стопник

Оля Полякова, категория «Старше 30-ти»: Георгий Колдун, Анна Иваница.

Настя Каменских, категория «Парни»: Артем Забелин, Антон Вельбой

Чьи команды окажутся на грани вылета, и кто покинет шоу, увидим уже в субботу, 7 декабря, в 19:00 в эфире 2 прямого эфира шоу “Х-фактор” на СТБ.