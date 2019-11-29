Х-Фактор 10 - смотреть онлайн 12 выпуск - 30.11.2019

Настя Каменских ее подопечные готовы к прямым эфирам / Х-Фактор 10, выпуск 12

В субботу, 30 ноября, на СТБ стартуют прямые эфиры Х-фактор 10: лучшие участники сезона выступят с суперхитами, поздравить проект придет группа БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, а также станет известно, кто займет кресло бежавшего с шоу Андрея Данилко.

В 10 сезоне Х-Фактор судейские команды выглядят так:

Игорь Кондратюк, категория «Девушки»: Элина Иващенко, Мария Стопник, Юлия Бордунова

Оля Полякова, категория «Старше 30-ти»: Людмила Базелюк, Георгий Колдун, Анна Иваница.

Настя Каменских, категория «Парни»: Артем Забелин, Антон Вельбой, Юрий Каналош.

А будут ли в этом году за победу в шоу сражаться коллективы, и вернется ли Андрей Данилко в «Х-фактор» или у проекта будет новый член жюри, увидим уже в субботу в 19:00 во время первого прямого эфира 10 сезона шоу «Х-фактор» на СТБ.

Х-Фактор 10 12 выпуск - смотреть онлайн прямые эфиры - 30.11.2019:

Смотреть онлайн прямой эфир 12 выпуск Х-Фактор 10 можно на Без Табу и на официальной страничке СТБ в Facebook. Причем во время рекламных пауз на ТВ зрители уонлайн-трансляции увидят то, что обычно остается за кадром шоу: эксклюзивные комментарии участников, судей, ведущей и гостей эфира, экскурсию в гримерки участников, а также что происходит в зрительном зале и на сцене во время перерыва на рекламу. Каждую субботу трансляцию бэкстейджа будет вести новый ведущий. Во время первого прямого эфира ведущим станет участник 5 сезона шоу «Х-фактора», актер театра и кино Артур Логай.