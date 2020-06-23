Взрыв на Позняках: спасатели нашли тело пятого погибшего под завалами

Количество жертв взрыва увеличилось до пяти

В ночь на вторник, 23 июня, работающие на месте ликвидации последствий мощнейшего взрыва на улице Соломии Крушельницкой, 1/5 спасатели обнаружили тело последнего мужчины, который значился пропавшим без вести.

Как заявили в пресс-службе ГСЧС, все жильцы дома, судьба которых оставалась неизвестной, были найдены погибшими.

- 3:30 23 июня подразделениями ДСНС найдено тело погибшего мужчины, 1976 года рождения, которого опознал сосед, - отметили спасатели. - Всего на месте ликвидации последствий взрыва найдено пять погибших. С начала спасательно-поисковых работ из-под завалов изъяли тела двух женщин 1943 и 1974 годов рождения, а также трех мужчин 1991, 1967 и 1976 г. р.

21 июня в Дарницком районе Киева произошел взрыв в десятиэтажном доме. Пять человек погибли, а пятеро получили травмы. Пострадавших спасатели нашли под завалами буквально в первые часы после инцидента.

В данный момент работники ГСЧС продолжают разбирать завалы. Делают это они очень аккуратно, поскольку конструкции могут рухнуть в любой момент.

Полициейские открыли по факту ЧП уголовное дело, а также рассматривают две версии произошедшего: утечка газа и теракт. Впрочем, всем понятно, что трагедия произошла в результате взрыва газовоздушной смеси, которая образовалась из-за неправильного снятия счетчиков. Как оказалось, всю неделю перед взрывом жители разрушенного подъезда жаловались на запах газа. Представители частной компании снимали у них газовые счетчики для поверки.