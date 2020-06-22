Киев заплатит миллионы гривен за взрыв на Позняках
КГГА согласна выделить около 30 миллионов гривен компенсации лицам, пострадавшим от взрыва в доме на Позняках.
Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.
"Я сегодня утром был на совещании у премьер-министра и предложил вариант, как мы можем помочь пострадавшим жителям. Половину средств на жилье для них может предоставить город. А половину - выделить правительство. Киев готов выделить из резервного фонда 30 млн гривен для решения жилищной проблемы людей, в доме которых произошел взрыв. Премьер пообещал рассмотреть возможность помощи от государства", - сказал политик.
Что было ранее?
21 июня в Дарницком районе Киева произошел взрыв в десятиэтажном доме. В результате ЧП погибли три человека, 5 получили травмы и еще 2 считаются без вести пропавшими.
Следствие рассматривает две версии произошедшего: утечка газа и теракт. На данный момент спасатели ГСЧС продолжают работы по поиску выживших.