Киев заплатит миллионы гривен за взрыв на Позняках

Киев согласен выделить 30 млн грн компенсаций за взрыв на Позняках / КМДА

КГГА согласна выделить около 30 миллионов гривен компенсации лицам, пострадавшим от взрыва в доме на Позняках.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Я сегодня утром был на совещании у премьер-министра и предложил вариант, как мы можем помочь пострадавшим жителям. Половину средств на жилье для них может предоставить город. А половину - выделить правительство. Киев готов выделить из резервного фонда 30 млн гривен для решения жилищной проблемы людей, в доме которых произошел взрыв. Премьер пообещал рассмотреть возможность помощи от государства", - сказал политик.

Что было ранее?

21 июня в Дарницком районе Киева произошел взрыв в десятиэтажном доме. В результате ЧП погибли три человека, 5 получили травмы и еще 2 считаются без вести пропавшими.

Следствие рассматривает две версии произошедшего: утечка газа и теракт. На данный момент спасатели ГСЧС продолжают работы по поиску выживших.