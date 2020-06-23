Взрыв дома на Позняках Карантин в Украине Вторая мировая война война на Донбассе Досье

Взрыв на Позняках: Спасатели завершили поисковые работы – ФОТО

16:30
Взрыв на Позняках: Спасатели завершили поисковые работы – ФОТО - фото 1
Взрыв на Позняках: Спасатели завершили поисковые работы – ФОТО

Во вторник, 23 июня, спасатели ГСЧС завершили поисковые работы на месте взрыва столичного дома на Позняках.

Киев заплатит миллионы гривен за взрыв на Позняках

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Взрыв на Позняках: Спасатели завершили поисковые работы – ФОТО - фото 201825

"Всего подразделениями ГСЧС изъято из-под завалов тела пяти погибших. По оперативной информации, под завалами погибших больше нет. Дальнейшее планирование и разбор разрушенного подъезда будут организованы Киевской городской государственной администрацией", - говорится в сообщении.

Взрыв на Позняках: Спасатели завершили поисковые работы – ФОТО - фото 201826

Что было ранее?

21 июня в Дарницком районе Киева произошел взрыв в десятиэтажном доме. В результате ЧП погибли 5 человек, еще 5 получили травмы.

Следствие рассматривает две версии произошедшего: утечка газа и теракт. Последнее предположение является наименее вероятным, т.к. для максимального нанесения ущерба "гипотетический террорист" должен был бы заложить взрывчатку у основания конструкций дома, а не на 7 этаже, где и произошел взрыв.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Новости Украина Взрыв дома на Позняках Киев ГСЧС
Без табу
Другое на тему
Суд по избранию меры пресечения для Омеляна может пройти завтра - фото 1
Прокуроры определились с мерой пресечения для Омеляна
14:00
Количество зараженных коронавирусом растет по экспоненте - фото 1
В Украине зафиксировали 833 новых случаев заражения коронавирусом
10:00
Фанат Шария здорового человека - фото 1
В Житомире жестко наказали главаря недопартии Шария (ФОТО+ВИДЕО 18+)
08:40
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Танки Вермахту на вулицях Львова - фото 1
Перший день війни: Коли Друга світова прийшла до України
Вчера, 11:30
Украина, июнь 1941-го - фото 1
Почему 22 июня 1941 года не стоит превращать в сакральную дату
Вчера, 11:00
Бумажный дом - спешите видеть - фото 1
Бумажный дом: Как испанский сериал покорил весь мир
14 июня, 14:00