Взрыв на Позняках: Спасатели завершили поисковые работы – ФОТО

Взрыв на Позняках: Спасатели завершили поисковые работы – ФОТО

Во вторник, 23 июня, спасатели ГСЧС завершили поисковые работы на месте взрыва столичного дома на Позняках.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Всего подразделениями ГСЧС изъято из-под завалов тела пяти погибших. По оперативной информации, под завалами погибших больше нет. Дальнейшее планирование и разбор разрушенного подъезда будут организованы Киевской городской государственной администрацией", - говорится в сообщении.

Что было ранее?

21 июня в Дарницком районе Киева произошел взрыв в десятиэтажном доме. В результате ЧП погибли 5 человек, еще 5 получили травмы.

Следствие рассматривает две версии произошедшего: утечка газа и теракт. Последнее предположение является наименее вероятным, т.к. для максимального нанесения ущерба "гипотетический террорист" должен был бы заложить взрывчатку у основания конструкций дома, а не на 7 этаже, где и произошел взрыв.