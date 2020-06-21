В Киеве произошел масштабный взрыв в десятиэтажном доме (ФОТО+ВИДЕО)
Около 10:00 жители столичных Позняков и даже Оскорков услышали чрезвычайно мощный хлопок, а также увидели облако пыли. Как оказалось, на улице Григоренко в многоквартирном жилом доме произошел взрыв.
На место ЧП тут же начали съезжаться спасатели, "скорые" и полицейские, а во двор дома высыпали все его жители.
Судя по масштабам разрушений, взрыв начисто вынес как минимум шесть квартир, а в подъезде образовалась сквозная дырка.
Кроме того, волна повредила соседние балконы, а также разнесла стекла относительно не пострадавших квартир.
Находились ли в эпицентре взрыва люди, неизвестно.
Мощные бетонные блоки вместе с мебелью и другими вещами жильцов разбросало в радиусе 30 метров от дома. По предварительным данным, инцидент произошел в результате утечки газа. Правда, по некоторым данным, дом не был газифицирован.
В данный момент никаких данных о пострадавших и погибших в результате взрыва нет. Бойцы ГСЧС приступают к разбору завалов и устранению последствий ЧП, а также говорят, что существует угроза обрушения верхних этажей дома.
Официальных комментариев о случившемся и о необходимости отселения жителей соседних подъездов не поступало.