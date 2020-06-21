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В Киеве произошел масштабный взрыв в десятиэтажном доме (ФОТО+ВИДЕО)

11:00
Точные причины взрыва на Позняках пока неизвестны - фото 1
Точные причины взрыва на Позняках пока неизвестны

Около 10:00 жители столичных Позняков и даже Оскорков услышали чрезвычайно мощный хлопок, а также увидели облако пыли. Как оказалось, на улице Григоренко в многоквартирном жилом доме произошел взрыв.

На место ЧП тут же начали съезжаться спасатели, "скорые" и полицейские, а во двор дома высыпали все его жители.

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Судя по масштабам разрушений, взрыв начисто вынес как минимум шесть квартир, а в подъезде образовалась сквозная дырка.

В Киеве произошел масштабный взрыв в десятиэтажном доме (ФОТО+ВИДЕО) - фото 201717

Кроме того, волна повредила соседние балконы, а также разнесла стекла относительно не пострадавших квартир.

В Киеве произошел масштабный взрыв в десятиэтажном доме (ФОТО+ВИДЕО) - фото 201716

Находились ли в эпицентре взрыва люди, неизвестно.

В Киеве произошел масштабный взрыв в десятиэтажном доме (ФОТО+ВИДЕО) - фото 201715

Мощные бетонные блоки вместе с мебелью и другими вещами жильцов разбросало в радиусе 30 метров от дома. По предварительным данным, инцидент произошел в результате утечки газа. Правда, по некоторым данным, дом не был газифицирован.

В данный момент никаких данных о пострадавших и погибших в результате взрыва нет. Бойцы ГСЧС приступают к разбору завалов и устранению последствий ЧП, а также говорят, что существует угроза обрушения верхних этажей дома.

В Киеве произошел масштабный взрыв в десятиэтажном доме (ФОТО+ВИДЕО) - фото 201718

Официальных комментариев о случившемся и о необходимости отселения жителей соседних подъездов не поступало.

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