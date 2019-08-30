Обмен политузников сорван: русские требуют свидетеля по MH17

Обмен пленными отложен / РБК-Украина

Феерическая истерика в украинских СМИ, запущенная кремлевскими террористами, привела к тому, что Москва начала в последний момент ломать Зеленского и разводить его на невероятные уступки ради прилета ни в чем не повинных украинцев домой.

Для того, чтобы создать давление на президента Украины, кремлевские террористы-информационщики сумели запустить хитрый фейк руками бездумно запостившей инфу работницы ВР Анны Исламовой и проявившего некомпетентность генпрокурора Руслана Рябошапки.

После того, как наши СМИ активно включились в написание новостей о том, что пленные моряки, а также незаконно похищенные оккупантами украинцы "вот-вот прилетят в Киев" или "уже вылетели из Москвы", у Путина нанесли удар.

Понимая, что отказ от обмена политзаключенных со стороны Киева нанесет ущерб рейтингу Зеленского, из-за чего тот может согласиться на любые условия, оккупанты потребовали выдачи Владимира Цемаха. Того самого, что проходит по делу MH17 как свидетель, хотя на самом деле может даже являться соучастником преступления.

Из-за этого и произошла заминка. В аэропорту "Жуляны" стояли ничего не понимающие чиновники ВМС, которые о возможном освобождении бойцов узнали из новостей. Родные узников Москвы, с замиранием сердца ожидающие своих детей, мужей, братьев и отцов, разъехались.

В то же время основатель международной расследовательской платформы Bellingcat Элиот Хиггинс утверждает, что на выдачу единственного пойманного свидетеля русским Зеленский все же согласился. Эксперт назвал такой поступок "бесхребетным соглашением украинской власти", которое повлияет на юридическое дело MH17.

"Говорят, что недавно арестованного Владимира Цемаха, который считается ключевым свидетелем в деле MH17, передают России в обмен на задержанных Россией украинцев", - написал Хиггинс на своей странице в Twitter.

Сам же обмен, судя по всему, отложен на неопределенное время, пока Киев не утрясет ситуацию с русскими. Но в любом случае Кремль будет продавливать свою идею, шантажировать судьбами украинцев и пытаться добиться нужных Путину и его своре целей.