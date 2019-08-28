Сарган слила документы по Вышинскому, но быстро стерла пост (ФОТО)

Вышинский якобы соглашался на участие в обмене

Террорист и главред пропагандистского издания "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский написал заявление, в котором указал, что согласен выехать в Россию в рамках участия в обмене на незаконно осужденных украинцев.

Об этом вечером в среду, 28 августа, на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь генерального прокурора Юрия Луценко Лариса Сарган, которая опубликовала соответствующие документы.

По словам верной служительницы главы ГПУ, задержанный за госизмену пропагандист Вышинский согласился на пребывание в списке на обмен осужденных за преступления террористов на незаконно лишенных свободы граждан Украины.

"Говорят, Кирилл Вышинский отказывался от возможного обмена на политических заключенных Кремля. И это в то время, как его судьбой занималась российская омбудсмен. И не изменил своего мнения и сейчас, о чем сказал на выходе из зала суда: "В таких серьезных вещах своего мнения НЕ меняют. Как это возможно по отношении к невиновным человеку?". Но. Сегодня в судебном заседании изменение меры пресечения Вышинскому состоялась в рамках подготовки к обмену "35 на 35" и с согласия самого Вышинского", - написала Сарган.

Впрочем, уже через час после публикации поста Сарган поняла, что написала нечто нелепое или выложила документ, который не должна была, и снесла запись в Facebook.

К слову, ранее обмены между Кремлем и Киевом проходили с обязательным осужеднием террористов. Теперь же Вышинского попросту отпустили под личное обязательство.

Напомним, Вышинского задерждали 15 мая прошлого года за государственную измену, незаконное хранение оружия и участие в организации подрывных мероприятий. Спустя два дня Херсонский городской суд арестовал Вышинского на два месяца, затем постоянно продлевая сроки пребывания в СИЗО.

В Кремле же выход на свободу своего агента называли "первым шагом для нормализации отношений между Украиной и Россией".