В РФ заявили, что Москва и Киев договорились о новой схеме обмена моряков на террористов

Украинских моряков могут отправить в страну для "суда" в Киеве

Российские террористы утверждают, что власти Украины согласились на новую схему обмена оккупантов и коллаборантов на незаконно посаженных за решетку активистов и патриотов.

По данным ряда пропагандистских СМИ, у Зеленского обязались помиловать осуждённых за уголовные преступления русских. Точно такой же шаг применит Путин к большинству заложников, но не к военнопленным морякам ВМСУ.

Их якобы будут отпускать по другой системе: российские боевики передадут Киеву копии фейковых уголовных дел 24 захваченных в ходе атаки в Керченском проливе бойцов, а заочно осудить их обяжут украинский суд, который, разумеется, попросту прекратит преследование ни в чем не повинных бойцов.

Никаких комментариев этой информации от официальных ведомств Украины пока не поступало.

Тем не менее, если Иваны говорят правду, эта схема позволит русским отправить украинцев домой и осудить их заочно в российских судилищах.

Впрочем, с большой долей вероятности агрессоры просто проводят очередную информационную спецоперацию и вбрасывают фейк ради давления на Банковую.

Так или иначе, карту украинцев-заложников Путин ещё не разыграл.