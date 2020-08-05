Вышедший под залог убийца Кожара потусил на канале Медведчука

Кожара отлично себя чувствует на свободе

Подозреваемый в хладнокровном убийстве своего закадычного друга экс-министр иностранных дел Украины Леонид Кожара свободно ходит на телеэфиры и распространяет кремлевские фейки.

Вполне может быть, бывший регионал надеется, что его старания будут услышаны Леонидом Кравчуком, который эксгумирует тело еще одного политического трупа и отправит его в переговорную группу в Минске.

По крайней мере, риторика Кожары и остальных представителей Украины в переговорном процессе в данный момент практически полностью совпадает.

Вчера же убийца Старицкого побывал на ватном канале Newsone, принадлежащем куму Путина Медведчуку, а в ходе эфира он не уставал поносить Украину и рассказывал о том, как "Евромайдан проходил при поддержке американцев".

Почему обвиняемый в лишении человека жизни вообще расхаживает на свободе, остается только догадываться. Впрочем, Кожара неоднократно пытался замять уголовное дело.

Напомним, в ночь на 22 февраля в доме экс-главы МИД Леонида Кожары был обнаружен труп Сергея Старицкого с огнестрельным ранением, совершенного из наградного оружия владельца дома. По версии хозяев особняка, их гость покончил жизнь самоубийством.

Следователи и прокуроры проверили обстоятельства гибели экс-главы "Интера" и пришли к выводу, что это был не суицид.

25 марта Леонид Кожара был задержан. Через два дня суд постановил отправить его под арест, хотя поначалу вину на себя брала жена экс-министра и именно она числилась подозреваемой. В целом же, мусора всячески старались представить убийство как нечто случайное, чтобы лишивший жизни человека ватоголовый политик не понес наказание.