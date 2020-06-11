Расследование MH17 Карантин в Украине Бунты в США война на Донбассе Досье

Убийство экс-главы "Интера": Суд арестовал Кожару

16:26
Суд арестовал Кожару: Он подозревается в убийстве - фото 1
Суд арестовал Кожару: Он подозревается в убийстве

11 июня Киевский апелляционный суд отправил под арест экс-главу МИД Украины Леонида Кожару, подозреваемого в убийстве бывшего владельца телеканала "Интер" Сергея Старицкого.

Убийство экс-главы "Интера": Жену Кожары отпустили под личное обязательство

Об этом сообщает пресс-служба Фемиды.

подозреваемому К. применена мера пресечения в виде содержания под стражей до 17 июля 2020 с определением альтернативной меры пресечения в виде залога в размере 14 083 400 гривен с возложением на подозреваемого, в случае внесения залога, обязанностей, предусмотренных ч. 5 ст. 194 УПК Украины", - говорится в сообщении.

Что было ранее?

в ночь на 22 февраля в доме экс-главы МИД Леонида Кожары был обнаружен труп Сергея Старицкого с огнестрельным ранением, совершенного из наградного оружия владельца дома. По версии хозяев особняка, их гость покончил жизнь самоубийством.

Следователи и прокуроры проверили обстоятельства гибели экс-главы "Интера" и пришли к выводу, что это был не суицид. 25 марта Леонид Кожара был задержан правоохранителями. Через два дня суд постановил отправить его под арест, но не надолго: уже 21 мая подозреваемый вышел на свободу.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Леонид Кожара Телеканал Интер убийство Новости События
Без табу
Другое на тему
НАБУ открыло дело на Андрея Ермака: Что известно? - фото 1
НАБУ открыло дело на Андрея Ермака: Что известно?
18:47
Госcтат отказался открыть данные о смертности в Украине во время карантина - фото 1
Госcтат отказался открыть данные о смертности в Украине во время карантина
17:11
В Украине усилят карантин: Шмыгаль назвал условие - фото 1
В Украине усилят карантин: Шмыгаль назвал условие
15:40
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Бумажный дом - спешите видеть - фото 1
Бумажный дом: Как испанский сериал покорил весь мир
09 июня, 16:16
ДАП як символ - фото 1
На лінії вогню. Донецький аеропорт як частина української історії та міфології
26 мая, 14:42
И повсюду тлеют пожары - равноправный член топ-10 от Без Табу - фото 1
Что посмотреть во время карантина: Лучшие новые сериалы 2020 года
24 мая, 18:00