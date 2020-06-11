Убийство экс-главы "Интера": Суд арестовал Кожару

Суд арестовал Кожару: Он подозревается в убийстве

11 июня Киевский апелляционный суд отправил под арест экс-главу МИД Украины Леонида Кожару, подозреваемого в убийстве бывшего владельца телеканала "Интер" Сергея Старицкого.

Об этом сообщает пресс-служба Фемиды.

"К подозреваемому К. применена мера пресечения в виде содержания под стражей до 17 июля 2020 с определением альтернативной меры пресечения в виде залога в размере 14 083 400 гривен с возложением на подозреваемого, в случае внесения залога, обязанностей, предусмотренных ч. 5 ст. 194 УПК Украины", - говорится в сообщении.

Что было ранее?

в ночь на 22 февраля в доме экс-главы МИД Леонида Кожары был обнаружен труп Сергея Старицкого с огнестрельным ранением, совершенного из наградного оружия владельца дома. По версии хозяев особняка, их гость покончил жизнь самоубийством.

Следователи и прокуроры проверили обстоятельства гибели экс-главы "Интера" и пришли к выводу, что это был не суицид. 25 марта Леонид Кожара был задержан правоохранителями. Через два дня суд постановил отправить его под арест, но не надолго: уже 21 мая подозреваемый вышел на свободу.