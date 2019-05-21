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Выборам быть: Зеленский договорился о роспуске Рады

13:31
Зеленский назвал дату роспуска Рады - фото 1
Зеленский назвал дату роспуска Рады

Президент Украины Владимир Зеленский договорился с представителями парламентских фракций о роспуске Верховной Рады.

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Встреча с лидерами парламента открылась утром, 21 мая. В процессе переговоров, Владимир Зеленский предложил снизить избирательный порог для прохождения в Раду до 3 % (что позволит попасть в парламент многим политсилам - прим. ред) и отменить мажоритарную систему.

На данный момент известно, что президент направил письмо председателю парламента о проведении внеочередного заседания ВРУ для изменения избирательного законодательства.

Предполагаемая дата выборов - 21 июля. По словам нардепа Олега Ляшко, соответствующий указ может появиться уже 22 мая. Однако вице-спикер Ирина Геращенко придерживается иного мнения полагая, что выборы в парламент могут состояться лишь 28 июля.

Напомним, в понедельник, 20 мая, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал роспуск Верховной Рады.

Свое решение глава государства озвучил во время выступления в ВРУ.

"Я распускаю Верховную Раду восьмого созыва. Слава Украине!", - заявил Владимир Зеленский.

Отметим, что роспуск Рады является наиболее логическим решением Владимира Зеленского. Ранние выборы позволят его сторонника занять наибольшее количество мест в парламенте.

 
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