"Вы засранцы!": Зеленский жестко унизил дальнобойщиков - ВИДЕО

"Вы засранцы!": Зеленский сильно унизил дальнобойщиков

Президент Украины Владимир Зеленский оскорбил украинских дальнобойщиков из-за попыток избежать весового контроля фур.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

Комментируя состояние украинских дорог, глава государства похвастал своим присоединением к закрытой группе дальнобойщиков в Viber, где даются советы по избеганию весового контроля фур.

"Едут (дальнобойщики – прим. ред.) перегруженные, им все равно, что государство тратит на один километр дороги приблизительно 1 млн долларов США. Им все равно. Мы решили как-то побороть эту проблему, договорились с СБУ, Нацполицией, давайте сделаем пропускные пункты, чтобы не было перегрузов. Все равно не можем понять, как они это все объезжают. И с моими ребятами мы нашли такую группу, называется она "ГВК — весовой контроль", там 17 тысяч 864 человека. Так вот этот 864-ый — это я", - сказал президент и пообещал всем сделать "больно".

"Подключился я к этой группе (дальнобойщиков в Viber- прим. ред.) и посмотрел. Там дальнобойщики, водители, которые везут перегруженные машины, они друг другу говорят: "По Коблево едем, там свободно, там только полицейские", "На Умань не едем, там уже все серьезно". Развеселили вы меня, развеселили вы всех. Хотел бы я вам сказать, что вы, парни, засранцы, мы тут хотим что-то хорошее сделать для страны, помогать вы не можете, не способны, так хоть чуть-чуть не мешайте. Хорошо? Потому что все равно все чаты мы найдем, и вас тоже найдем, и будет больно", - отметил Владимир Зеленский.

Напомним, что…

Президент Украины Владимир Зеленский не единожды был замечен за использованием острых слов в отношении самых разнообразных адресатов. Так, в июле 2019 г. глава государства обозвал разбойником секретаря Бориспольского горсовета Ярослава Годунка. В ответ чиновник пригрозил гаранту судом.

Осенью того же года президент стал "героем" другого скандала. 26 октября Владимир Зеленский прибыл в зону АТО для общения с добровольцами. Но беседа почему-то не задалась. Один из ветеранов призвал гаранта провести встречу с противниками разведения сил на Донбассе и подписать некий меморандум, однако тот сделал вид, что не совсем понял, о ком именно идет речь. ВИДЕО смотрите по ссылке.