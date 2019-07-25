"Разбойник" из Беркута "засудит" Зеленского – ФОТО

"Разбойник" из Беркута «засудит» Зеленского – ФОТО

Вначале июля Владимир Зеленский жестко унизил секретаря Бориспольского горсовета Ярослава Годунка. Тот обиделся и пообещал подать в суд, чтобы потом передумать. Но теперь он снова передумал и "решился" все же обратиться к Фемиде.

Об этом скандальный чиновник написал в Facebook.

"Сегодня подписал соглашение с известным и смелым адвокатом Dmitry Kalko. Все остальные боятся судиться против ПреЗедента. Мы настроены на победу в деле по защите моеи чести, достоинства и деловой репутации, пострадавших от противоправных обвинений гаранта Конституции", - написал Годунок.

Будет ли иметь успех его дело - одной Фемиде известно. Но невольно задаешься вопросом: о каком достоинтве идет речь? Если ты, читатель, тоже недоумеваешь, пролистай материал ниже. Оно того стоит.

Годунок: от Беркута до политика

Ярослав Годунок (род, 1977 г.) – служил в ВСУ, позже пошел в "Беркут", где проработал три года (1997 -2000). В 2000 незаконно вломился в жилище киевлянки и вместе с подельниками потребовал взятку. В 2002 Годунку дали пять лет за разбой, однако ему удалось избежать тюремного заключения.

Позже он вошел в партию "Наша Украина", еще позже в «Пора». В это же время он исполнял обязанности коснультанта при нардепе ( на тот момент ) Оксане Билозир. В 2004 г. проходил по делу "террористов из Поры" (в офисе организации была найдена взрывчатка – прим. ред). Однако ему снова повезло и его отпустили.

Позже был избран депутатом Бориспольского горсовета. И казалось бы, все идет как по маслу. Но тут появился Зеленский.