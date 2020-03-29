Все в "самоизоляции": за сутки в Украину пропустили 16 тысяч человек

Украинцы штурмуют границу

В субботу, 28 марта, уже после "тотального закрытия границ", в нашу страну снова пропустили огромное количество граждан, которые возвращаются домой после потери работы на заработках и приглашения Зеленского отбыть на родину.

Само собой, серьезных проверок здоровья потенциальных переносчиков коронавируса никто не проводил.

Утром в воскресенье, 29 марта, в Госпогранслужбе заявили о проходе через КПВВ 16 тысяч человек. Более трети из них прошли через границу пешком, отстояв больше суток в очереди без средств защиты и соблюдения дистанции.

"Почти 3,5 тысячи украинцев пограничники оформили в аэропорту "Борисполь". Эти граждане прибыли 21 чартерным и специальным авиарейсом. Всего за сутки пограничники во взаимодействии с представителями санитарно-карантинных подразделений провели температурный скрининг и опроса о состоянии здоровья более 16 тысяч человек. Лицам, которые прибыли в Украину в установленном порядке оформлялись информативные соглашение о самоизоляцию и предоставлялись соответствующие памятки", - заявили в ведомстве.

Согласно статистике, большинство вернувшихся заробитчан даже примерно не придерживаются правил самоизоляции, и даже в случае появления симптомов болезни гоняют в церкви, активно заражают своих друзей, родственников и знакомых.

Так, за последнюю неделю власти, которые устраивали показательную обсервацию 60 эвакуированным из Уханя, за неделю впустили в страну без каких-либо адекватных мер предосторожности почти 100 тысяч человек.

При этом на границе даже температурящих врачи не госпитализировали, а лишь проводили у них экспресс-тесты, которые не способны показать реальной картины, поскольку предназначены для выявления антител, возникающих на пятый-шестой день после проявления симптомов болезни. Так, к примеру, среди пятырех отпущенных с симптомами коронавируса пассажиров поезда Рига-Киев, через несколько дней в больницу приехали трое. Они уже нуждались в серьезном лечении и наверняка успели заразить немалое количество людей.

Напомним, по состоянию на сегодня в Украине 418 официально признанных заболевших. Девять случаев закончились летально, пять человек выздоровели.

Среди заболевших - экс-глава СБУ и соратник лидеров Зе команды Валерий Хорошковский, член "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александр Лукашев, адепт Зеленского Руслан Горбенко и депутат группы "Доверие" Сергей Шахов. В больнице находится и нардеп Сергей Вельможный, у которого COVID-19 не смогли диагностировать. Но у его сына тесты показали положительный результат.

Сколько украинцев заболели на самом деле, узнать невозможно, поскольку тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.

Кроме того, власти страны только недавно начали принимать жесткие меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной

Как известно, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней.