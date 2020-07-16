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"Все устали": Зеленский призвал не продолжать надолго карантин

14:31
"Все устали": Зеленский призвал не продолжать надолго карантин - фото 1
"Все устали": Зеленский призвал не продолжать надолго карантин

Президент Украины Владимир Зеленский призвал правительство не продлевать надолго карантин.

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Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

"Не надо спешить с продлением карантина надолго, нужно действовать согласно развитию ситуации. Все уже устали от этого карантина. Нужны четкие рамки, как мы его продлим, чтобы у людей были возможности для жизни в безопасности, чтобы мог функционировать бизнес, чтобы экономика не стояла на паузе. Поэтому сначала продляем на месяц, но не более", – заявил президент Украины Владимир Зеленский.

В ответ глава МОЗУ Максим Степанов сообщил о разработке Кабмином постановления о разделения Украины на несколько зон - "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную", где будут действовать определенные ограничения.

Напомним, что…

По состоянию на 16 июля в Украине зарегистрировано 56 455 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 445 летальных, 28 931 пациент выздоровел.

К сожалению, эпидемиологическая ситуация в стране пока что далека от идеала, поэтому в конце июля правительство планирует продолжить карантин.

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