В Киеве карантин снимут в конце 2021 года – заявление

В Киеве карантин снимут в конце 2021 года – заявление

В Киеве карантинные меры по борьбе с коронавирусом могут снять в конце 2021 года.

Об этом заявил глава столичного отделения Госпотребслужбы Олег Рубан.

"На данный момент в Киеве стабильно высокие показатели по заболеваемости. И ни о каких послаблениях карантина говорить пока не приходиться. На какой срок будет продлен адаптивный карантин после 31 июля, зависит от уровня заболеваемости. Те цифры, которые мы видим и анализируем сегодня – не радуют. При таких показателях в адаптивном карантине мы будем находиться ближайшие полтора года", – отметил чиновник.

В то же время, - уточняет Рубан, - столичный бизнес будет работать как и раньше.

"Мы сейчас зашли в этап адаптивного карантина, как это происходит во всем мире. Нам необходимо разработать порядок для деятельности каждого бизнеса. И усилить наблюдение за группами риска – это люди старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями, чтобы уберечь их от инфекции. Плюс продолжение масочного режима, дезинфекции рук и соблюдение безопасной дистанции", - добавил чиновник Госпотребслужбы.

Напомним, что…

На сегодняшний день в Киеве зарегистрировано 6350 случаев заболевания коронавирусом, 2124 из инфицированных пошли на поправку.