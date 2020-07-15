Украина вновь продлит карантин – Степанов

Украина вновь продлит карантин – Степанов

В конце июля Украина продлит карантинные меры, направленные на борьбу с коронавирусом.

Об этом рассказал глава МОЗ Максим Степанов в интервью "РБК-Украина".

"У нас 31 июля заканчивается карантин. Из-за той эпидемической ситуации, которая сейчас есть, мы не можем отказаться от ограничительных мер. Поэтому мы будем продлевать", - заявил министр здравоохранения.

Аналогичную информацию подтверждают и другие источники. В частности, инсайд "Нового времени" заявил следующее:

"Кабмин рассмотрит вопрос продления карантина на следующей неделе. Не в эту среду. Приблизительно на месяц".

Напомним, что…

На данный момент в мире наблюдается довольно непростая эпидемиологическая ситуация. К сожалению, Украина не является исключением из общего правила. По состоянию на 14 июля в нашей стране был подтвержден 54 771 случай заболевания COVID-19.