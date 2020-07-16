COVID-19 продолжил наступление в Украине - печальная статистика МОЗ

COVID-19 продолжил наступление в Украине: Печальная статистика МОЗ

В четверг, 16 июля, отечественный Минздрав обновил статистику заболевания коронавирусом в Украине.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на МОЗУ.

"16 июля (по состоянию на 9:00) в Украине 56 455 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 445 летальных, 28 931 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 848 новых случаев. Всего проведено 840 332 тестирование методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 800 пациентов", - говорится в сообщении.

Напомним, что…

На данный момент в мире наблюдается довольно непростая эпидемиологическая ситуация. К сожалению, Украина не является исключением из общего правила.