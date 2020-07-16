Владимир Зеленский Антон Желепа Карантин в Украине война на Донбассе Досье

COVID-19 продолжил наступление в Украине - печальная статистика МОЗ

09:39
COVID-19 продолжил наступление в Украине: Печальная статистика МОЗ - фото 1
COVID-19 продолжил наступление в Украине: Печальная статистика МОЗ

В четверг, 16 июля, отечественный Минздрав обновил статистику заболевания коронавирусом в Украине.

Украина вновь продлит карантин – Степанов

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на МОЗУ.

"16 июля (по состоянию на 9:00) в Украине 56 455 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 445 летальных, 28 931 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 848 новых случаев. Всего проведено 840 332 тестирование методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 800 пациентов", - говорится в сообщении.

COVID-19 продолжил наступление в Украине - печальная статистика МОЗ - фото 202802

Напомним, что…

На данный момент в мире наблюдается довольно непростая эпидемиологическая ситуация. К сожалению, Украина не является исключением из общего правила.

Если ситуация не изменится к лучшему, в некоторых регионах Украины т. н. адаптивный карантин продлится до конца 2021 года.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Пандемия коронавируса Карантин в Украине Министерство здравоохранения Новости Украина
Без табу
Другое на тему
Нардепы проголосовали за новую главу АМКУ: Кто это? - фото 1
Нардепы проголосовали за нового руководителя АМКУ: Кто это?
12:19
Комитет Рады определился с новым главой НБУ: Кто это? - фото 1
Рада назначила нового главу НБУ: Что о нем известно?
11:19
ОГП выплатит миллионы прокурорам времен Януковича - фото 1
ОГП выплатит миллионы прокурорам времен Януковича
08:43
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Канадські будні - фото 1
Далека близька країна. Що ми знаємо про Канаду
01 июля, 17:30
Гей, брати, до світлої мети (с) - фото 1
На чужій землі: Анексія Закарпаття як типовий приклад політики Кремля
29 июня, 12:50
"Последнее королевство" - достойный вариант для фанатов "Викингов" - фото 1
Почти Викинги: Исторические сериалы с той самой атмосферой
28 июня, 19:30