Нормандский формат Пожар в Одессе Владимир Зеленский война на Донбассе

Все погибли: количество жертв пожара в Одессе увеличилось до 16

11:20
Спасатели нашли тела всех пропавших без вести в одесском пожаре - фото 1
Спасатели нашли тела всех пропавших без вести в одесском пожаре

Никто из пропавших без вести студентов и преподавателей Колледжа экономики, права и гостиничного бизнеса в Одессе не выжил. Ближе к ночи в среду, 11 декабря, работающие на месте пожара спасатели обнаружили тела еще троих погибших.

Сегодня утром в пресс-службе ГСЧС Одесской области заявили о том, что за вчерашний день поисково-спасательные работы привели к нахождению тел погибших.

Пожар в Одессе: под завалами колледжа нашли тело ещё одного человека

- Первое тело обнаружили в 18:25, второе - в 22:30, тела еще двух жертв - в 23:37, поэтому число погибших возросло до 16. В больницах до сих пор остаются восемь человек, - отметили представители ведомства. - По состоянию на 7:00 утра 12 декабря продолжаются работы по разборам завалов и демонтажу аварийных элементов конструкций здания.

Идентифицировать тела большинства погибших пока не могут - для этого проводят анализы ДНР.

Всего же родственники опознали останки шести человек: Ксении Бабенко, Марины Коваль, Анны Бортюк, Кирилла Трофимчука, Натальи Третьяковой, а также спасателя Сергея Шатохина.

Напомним, 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар. Адекватную эвакуацию никто не проводил, из-за чего без жертв не обошлось. На данный момент подтверждена гибель 12 человек, еще 9 находятся в больнице. Причиной ЧП полицейские называют возгорание удлиннителя в кабинете руководителя отдела колледжа. Как оказалось, женщина увидела дым, но ничего не предприняла, а закрыла дверь кабинета и ушла искать директора.

5 декабря президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабмину провести проверки пожарной безопасности всех мест массового пребывания людей.

8 декабря был объявлен день памяти жертв одесской трагедии.

Вчера Киевский районный суд Одессы посадил директора колледжа Любовь Кочергу под круглосуточный домашний арест.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Пожар в Одессе пожар ГСЧС спасатели погибшие Новости Украина
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Полиция задержала подозреваемых в убийстве Шеремета – ФОТО - фото 1
Полиция задержала подозреваемых в убийстве Шеремета – ФОТО
15:41
Титушки сорвали сессию горсовета Львова - фото 1
Выбили двери и разбили окна: неизвестные ворвались на сессию Львовского горсовета
15:00
Нардепы продлили особый статус ОРДиЛО - фото 1
Рада продлила закон об особом статусе Донбасса
14:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Мероприятие для галочки - фото 1
Новая одесская трагедия: Кто виноват в пожаре в колледже
09 декабря, 12:21
Зважені та щасливі - тренеры и эксперты 9 сезона - фото 1
Зважені та щасливі 9 сезон: Кто покинул шоу, полный список участников
06 декабря, 11:20
"Последнее королевство" - достойный вариант для фанатов "Викингов" - фото 1
Почти Викинги: Исторические сериалы с той самой атмосферой
01 декабря, 17:00
Загрузка...