Все погибли: количество жертв пожара в Одессе увеличилось до 16

Спасатели нашли тела всех пропавших без вести в одесском пожаре

Никто из пропавших без вести студентов и преподавателей Колледжа экономики, права и гостиничного бизнеса в Одессе не выжил. Ближе к ночи в среду, 11 декабря, работающие на месте пожара спасатели обнаружили тела еще троих погибших.

Сегодня утром в пресс-службе ГСЧС Одесской области заявили о том, что за вчерашний день поисково-спасательные работы привели к нахождению тел погибших.

- Первое тело обнаружили в 18:25, второе - в 22:30, тела еще двух жертв - в 23:37, поэтому число погибших возросло до 16. В больницах до сих пор остаются восемь человек, - отметили представители ведомства. - По состоянию на 7:00 утра 12 декабря продолжаются работы по разборам завалов и демонтажу аварийных элементов конструкций здания.

Идентифицировать тела большинства погибших пока не могут - для этого проводят анализы ДНР.

Всего же родственники опознали останки шести человек: Ксении Бабенко, Марины Коваль, Анны Бортюк, Кирилла Трофимчука, Натальи Третьяковой, а также спасателя Сергея Шатохина.

Напомним, 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар. Адекватную эвакуацию никто не проводил, из-за чего без жертв не обошлось. На данный момент подтверждена гибель 12 человек, еще 9 находятся в больнице. Причиной ЧП полицейские называют возгорание удлиннителя в кабинете руководителя отдела колледжа. Как оказалось, женщина увидела дым, но ничего не предприняла, а закрыла дверь кабинета и ушла искать директора.