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Пожар в Одессе: под завалами колледжа нашли тело ещё одного человека

08:40
В сгоревшем доме Асвадурова нашли тело еще одного погибшего при пожаре - фото 1
В сгоревшем доме Асвадурова нашли тело еще одного погибшего при пожаре

Вечером в среду, 11 декабря, работающие на месте трагедии спасатели обнаружили останки погибшего в пожаре человека. Идентифицировать их ещё не смогли.

Спасатели продолжают обследовать сгоревшие помещения, где находился Колледж экономики, права и гостиничного бизнеса.

Здание сгоревшего колледжа в Одессе может обрушиться

Спустя двое суток безрезультатных поисков выживших или тел погибших, бойцы ГСЧС нашли тело одного из погибших.

"В 18:25 во время разбора завалов обнаружено тело одного человека", - отметили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Теперь официальной количество погибших в пожаре выросло до 13.

Напомним, 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар. Адекватную эвакуацию никто не проводил, из-за чего без жертв не обошлось. На данный момент подтверждена гибель 12 человек, еще 9 находятся в больнице. Причиной ЧП полицейские называют возгорание удлиннителя в кабинете руководителя отдела колледжа. Как оказалось, женщина увидела дым, но ничего не предприняла, а закрыла дверь кабинета и ушла искать директора.

5 декабря президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабмину провести проверки пожарной безопасности всех мест массового пребывания людей.

8 декабря был объявлен день памяти жертв одесской трагедии.

Вчера Киевский районный суд Одессы посадил директора колледжа Любовь Кочергу под круглосуточный домашний арест.

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Пожар в Одессе ГСЧС погибшие пожар спасатели Новости
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