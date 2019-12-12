Пожар в Одессе: под завалами колледжа нашли тело ещё одного человека

В сгоревшем доме Асвадурова нашли тело еще одного погибшего при пожаре

Вечером в среду, 11 декабря, работающие на месте трагедии спасатели обнаружили останки погибшего в пожаре человека. Идентифицировать их ещё не смогли.

Спасатели продолжают обследовать сгоревшие помещения, где находился Колледж экономики, права и гостиничного бизнеса.

Спустя двое суток безрезультатных поисков выживших или тел погибших, бойцы ГСЧС нашли тело одного из погибших.

"В 18:25 во время разбора завалов обнаружено тело одного человека", - отметили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Теперь официальной количество погибших в пожаре выросло до 13.

Напомним, 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар. Адекватную эвакуацию никто не проводил, из-за чего без жертв не обошлось. На данный момент подтверждена гибель 12 человек, еще 9 находятся в больнице. Причиной ЧП полицейские называют возгорание удлиннителя в кабинете руководителя отдела колледжа. Как оказалось, женщина увидела дым, но ничего не предприняла, а закрыла дверь кабинета и ушла искать директора.