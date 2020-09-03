Все кредиторы Украины пнули Ермака и Раду из-за попытки назначить своего главу САП

"Слуги" засобирались выбрать нужного Ермаку главу САП

В четверг, 3 сентября, народные депутаты должны определиться с составом комиссии, которая займется отбором руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. При этом "слуги народа" намереваются заведомо сорвать весь процесс.

Понимая, что без стороннего вмешательства Зе команда наверняка постарается назначить руками некомпетентных персонажей "абсолютно своего" главу САП, представители Совета ЕС, Всемирного банка, послы стран ЕС в Украине, а также другие кредиторы написали два письма - главе ВР Дмитрию Разумкову и руководителю ОП Андрею Ермаку.

Примечательно, что вопрос назначения антикоррупционного прокурора находится в плоскости полномочий Рады, но западные политики написали и на Банковую. Причем не президенту, а куда более влиятельной фигуре нашего политикума.

В документе властям напомнили, что "антикоррупционные усилия Украины были и остаются в центре партнерства между международным сообществом и Украиной. САП при этом является критически важной частью украинской антикоррупционной архитектуры, а потому жизненно важной является прозрачная и основанная на соответствии критериям процедура отбора нового руководителя САП после отставки Назара Холодницкого".

По закону, Рада должна назначить членов комитета по отбору кадров в состав САП, но в постановлении, которое сегодня намерены принять "слуги", указана замена всех семи членов комиссии.

"По закону о прокуратуре, ключевым в этом процессе является то, чтобы комиссия по отбору была сформирована из кандидатов с высокой репутацией со значительным опытом в сфере противодействия коррупции, - подчеркнули европейцы. - Публичное доверие к процессу отбора главы САП в значительной степени будет зависеть от состава этой комиссии".

Фактически в ЕС обеспокоились желанием нардепов протащить в отборочную движуху наглухо подконтрольных Ермаку людей без образования и занимающихся коррупционной, а не антикоррупционной деятельностью.