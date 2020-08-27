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"Слуги народа" хотят разрешить Венедиктовой влезать в дела НАБУ и САП

18:20
Влияние Венедиктовой хотят распространить на САП и НАБУ - фото 1
Влияние Венедиктовой хотят распространить на САП и НАБУ

Соратники президента Зеленского и выполняющей все требования Банковой генеральной прокурорши Ирины Венедиктовой задумали переписать закон и позволить главе ОГП получить прямое влияние на открытые для борьбы с коррупционерами уголовные дела.

Соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной Раде нардепы от партии поломанного монобольшинства под номером 3009.

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В документе прописана возможность проверки любых дел Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ириной Венедиктовой.

"Руководитель органа прокуратуры, прокурор высшего уровня уполномочен: требовать для проверки уголовные производства, документы, материалы и иные сведения о совершенных уголовных правонарушениях, ход досудебного расследования, установления лиц, совершивших уголовные правонарушения", - сказано в законопроекте.

Кроме того, "слуги" хотят убрать из подследственности бюро множество уголовных дел о незаконном обогащении, увеличив порог нелегальных доходов в 10 раз. Таким образом, проворовавшиеся меньше "нормы" чинуши смогут уходить от ответственности, решая проблемы с мусорами задешево. Раценки же на отказ от преследования детективами НАБУ куда большие. И Венедиктова с ее подчиненными влиять на эти процессы пока никак не может.

В данный момент законопроект находится на рассмотрении профильного комитета Рады. Как нардепы решат его судьбу, неизвестно. Но уже сами планы легализации вмешательства в работу независимых правоохранительных органов нарушают меморандум Украины с МВФ.

Кроме того, получив возможность забирать дела и "проверять" их, Венедиктова с легкостью сможет сливать производства и сводить на нет всю и без того не очень эффективную работу НАБУ.

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НАБУ уголовное дело САП Антикоррупционное бюро МВФ Ирина Венедиктова Коррупция Новости Украина
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