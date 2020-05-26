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"Вручить повестку Порошенко": В ГБР оправдались за розгром музея Гончара

Вчера, 22:15
"Вручить повестку Порошенко": В ГБР оправдались за розгром музея Гончара - фото 1
"Вручить повестку Порошенко": В ГБР оправдались за розгром музея Гончара

Спикер Государственного бюро расследований Ольга Чиканова объяснила действия силовиков во время штурма музея Ивана Гончара.

В раздевалке клуба Порошенко нашли скрытые камеры– ФОТО

Об этом сообщает "Громадське".

"Из средств массовой информации стало известно, что он (Петр Порошенко – прим. ред.) находится в музее Гончара. С целью вручения уведомления о вызове на допрос и проведения следственных действий работники ГБР отправились в музей Ивана Гончара", - заявила спикер.

Что было ранее?

22 мая посредством видеообращения ГБР вызвало на допрос Петра Порошенко по делу о контрабанде картин. Как и ожидалось, 26 мая (дата назначенного допроса – прим. ред.) пятый президент не явился на беседу со следователями. Кроме того, желая подчеркнуть свою невиновность, Порошенко пошел еще дальше и устроил выставку вышеупомянутых картин в столичном музее Ивана Гончара. В бюро шутки не поняли и предприняли радикальные действия, пойдя на штурм культурного заведения.

Во время "спецоперации" силовики растолкали присутствующую публику и выломали двери музея. В ответ директор учреждения Петр Гончар пожаловался в полицию.

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Петр Порошенко музей ГБР Новости Украина
Громадське
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