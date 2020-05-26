"Вручить повестку Порошенко": В ГБР оправдались за розгром музея Гончара

"Вручить повестку Порошенко": В ГБР оправдались за розгром музея Гончара

Спикер Государственного бюро расследований Ольга Чиканова объяснила действия силовиков во время штурма музея Ивана Гончара.

Об этом сообщает "Громадське".

"Из средств массовой информации стало известно, что он (Петр Порошенко – прим. ред.) находится в музее Гончара. С целью вручения уведомления о вызове на допрос и проведения следственных действий работники ГБР отправились в музей Ивана Гончара", - заявила спикер.

Что было ранее?

22 мая посредством видеообращения ГБР вызвало на допрос Петра Порошенко по делу о контрабанде картин. Как и ожидалось, 26 мая (дата назначенного допроса – прим. ред.) пятый президент не явился на беседу со следователями. Кроме того, желая подчеркнуть свою невиновность, Порошенко пошел еще дальше и устроил выставку вышеупомянутых картин в столичном музее Ивана Гончара. В бюро шутки не поняли и предприняли радикальные действия, пойдя на штурм культурного заведения.

Во время "спецоперации" силовики растолкали присутствующую публику и выломали двери музея. В ответ директор учреждения Петр Гончар пожаловался в полицию.