Порошенко подшутил в музее над ГБР: В ответ силовики пошли на штурм
Во вторник, 26 мая, в Киеве пятый президент Петр Порошенко устроил демонстративную выставку картин, являющихся объектом расследования ГБР. В бюро шутки не поняли и решили пойти на штурм.
С чего все началось?
22 мая посредством видеообращения ГБР вызвало на допрос Петра Порошенко по делу о контрабанде картин "в котором исследуются обстоятельства перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей, состоящей из 43 картин всемирно известных художников".
Как и ожидалось, 26 мая (дата назначенного допроса – прим. ред.) пятый президент не явился на беседу со следователями. Свое решение политик аргументировал тем, что вызов на допрос произошел "ненадлежащим образом".
Кроме того, желая подчеркнуть свою невиновность, Порошенко пошел еще дальше и устроил выставку вышеупомянутых картин в столичном музее Ивана Гончара. В бюро шутки не поняли и предприняли радикальные действия, пойдя на штурм культурного заведения.
Если Магомет не идет к горе, то гора идет в Магомету
По словам директора музея Петра Гончара, силовики без объяснений выломали двери в помещение экспозиции под предлогом осмотра "общественного помещения".
После успешного штурма, администратор заведения составил акт о поврежденном имуществе и пожаловался на ГБР в полицию.
По неподтвержденной информации, во время штурма пострадала одна журналистка.
Напомним, ОГУ завел новое дело на Порошенко.