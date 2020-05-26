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Порошенко подшутил в музее над ГБР: В ответ силовики пошли на штурм

18:45
Порошенко подшутил в музее над ГБР: В ответ силовики пошли на штурм - фото 1
Порошенко подшутил в музее над ГБР: В ответ силовики пошли на штурм

Во вторник, 26 мая, в Киеве пятый президент Петр Порошенко устроил демонстративную выставку картин, являющихся объектом расследования ГБР. В бюро шутки не поняли и решили пойти на штурм.

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С чего все началось?

22 мая посредством видеообращения ГБР вызвало на допрос Петра Порошенко по делу о контрабанде картин "в котором исследуются обстоятельства перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей, состоящей из 43 картин всемирно известных художников".

Как и ожидалось, 26 мая (дата назначенного допроса – прим. ред.) пятый президент не явился на беседу со следователями. Свое решение политик аргументировал тем, что вызов на допрос произошел "ненадлежащим образом".

Порошенко подшутил в музее над ГБР: В ответ силовики пошли на штурм - фото 200579

Кроме того, желая подчеркнуть свою невиновность, Порошенко пошел еще дальше и устроил выставку вышеупомянутых картин в столичном музее Ивана Гончара. В бюро шутки не поняли и предприняли радикальные действия, пойдя на штурм культурного заведения.

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По словам директора музея Петра Гончара, силовики без объяснений выломали двери в помещение экспозиции под предлогом осмотра "общественного помещения".

Порошенко подшутил в музее над ГБР: В ответ силовики пошли на штурм - фото 200580

После успешного штурма, администратор заведения составил акт о поврежденном имуществе и пожаловался на ГБР в полицию.

По неподтвержденной информации, во время штурма пострадала одна журналистка.

Напомним, ОГУ завел новое дело на Порошенко.

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Новости Украина Петр Порошенко музей Киев Картины ГБР
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