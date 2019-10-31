ВРУ обезглавила Нацраду по ТВ. Что известно?

ВРУ уволила членов Нацрады. Что известно?

В четверг, 31 октября, Верховная Рада уволила членов Нацрады по вопросам телевидения и радиовещания. Решение поддержали 313 нардепов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Рады.

"В соответствии с пунктом 20 статьи 85 Конституции Украины и статей 4, 5 закона "О Национальной раде Украины по вопросам телевидения и радиовещания" уволить с должностей членов Национальной рады Украины по вопросам телевидения и радиовещания Герасимьюк Ольгу Владимировну, Ильяшенко Александра Борисовича, Черныша Олега Николаевича в связи с окончанием пятилетнего срока полномочий", - говорится в документе.

Напомним, что в последние месяцы Нацсовет проявил немалую активность. В частности, 26 сентября 2019 г. регулятор отказал "112 каналу" в продлении лицензии на цифровое вещание, а в начале октября Нацсовет отправил в админсуд прошение об аннуляции лицензии на вещание NewsOne.

Окружению Виктора Медведчука (фактического владельца каналов - прим. ред.) это очень не понравилось и оно организовало массированную кампанию "борьбы против ущемления свободы слова" .

Напомним, полиция открыла дело из-за NewsОne. Кто "пострадает"?