Ярослав Дубневич Владимир Зеленский война на Донбассе

ВРУ обезглавила Нацраду по ТВ. Что известно?

20:20
ВРУ уволила членов Нацрады. Что известно? - фото 1
ВРУ уволила членов Нацрады. Что известно?

В четверг, 31 октября, Верховная Рада уволила членов Нацрады по вопросам телевидения и радиовещания. Решение поддержали 313 нардепов.

Владельца "112 канала" заподозрили в терроризме. Уже официально

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Рады.

"В соответствии с пунктом 20 статьи 85 Конституции Украины и статей 4, 5 закона "О Национальной раде Украины по вопросам телевидения и радиовещания" уволить с должностей членов Национальной рады Украины по вопросам телевидения и радиовещания Герасимьюк Ольгу Владимировну, Ильяшенко Александра Борисовича, Черныша Олега Николаевича в связи с окончанием пятилетнего срока полномочий", - говорится в документе.

Напомним, что в последние месяцы Нацсовет проявил немалую активность. В частности, 26 сентября 2019 г. регулятор отказал "112 каналу" в продлении лицензии на цифровое вещание, а в начале октября Нацсовет отправил в админсуд прошение об аннуляции лицензии на вещание NewsOne.

Окружению Виктора Медведчука (фактического владельца каналов - прим. ред.) это очень не понравилось и оно организовало массированную кампанию "борьбы против ущемления свободы слова" .

Напомним, полиция открыла дело из-за NewsОne. Кто "пострадает"?

 

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Верховна Рада Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Новости Украина
РБК Украина
powered by lun.ua
Другое на тему
Рада вернула наказание за незаконное обогащение. Что изменится? - фото 1
Рада вернула наказание за незаконное обогащение. Что изменится?
19:00
Конгресс поддержал импичмент Трампа – СМИ - фото 1
Конгресс поддержал импичмент Трампа – СМИ
18:20
Нацкорпус и Азов сложили оружие в Золотом. Но есть нюанс - фото 1
Нацкорпус и Азов "сложили оружие" в Золотом. Но есть нюанс
15:40
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
А помнишь, как ты меня гонял? (с) - фото 1
Терминатор: Фатум - Эту франшизу уже ничего не спасет
18:02
Дифтерия в Украине 2019: симптомы и лечение у детей и взрослых - фото 1
Дифтерия в Украине: Симптомы и лечение у детей и взрослых
29 октября, 13:15
Гарет Джонс - британец, который рассказал миру правду о Голодоморе - фото 1
Цена правды: Дата выхода, трейлер и сюжет фильма
27 октября, 18:00
Загрузка...