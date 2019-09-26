Владимир Зеленский Дональд Трамп 112. Украина война на Донбассе

Нацрада лишила лицензии "112 канал". Раскрыты детали

13:18
Нацрада лишила лицензии «112 канал». Раскрыты детали - фото 1
Нацрада лишила лицензии «112 канал». Раскрыты детали

В четверг, 26 сентября, Нацсовет по теле- и радиовещанию отказал "112 каналу" в продлении лицензии на цифровое вещание. Решение было принято единогласно всеми членами регулятора.

Савченко оправдалсь за работу на Медведчука

Об этом сообщают СМИ.

По данным источника, "112 каналу" вынесли запрет по причине неоднократного нарушения условий лицензии. Несмотря на многочисленные предупреждения, СМИ продолжало нарушать закон.

В ответ "112 канал" обвинил регулятор в "репрессиях" и пообещал продолжить вещание "на спутнике, в кабельных сетях и в интернете".

"Мы, команда телеканала, рассматриваем это как жесткую цензуру, подвергающую большим сомнениям наличие свободы слова в Украине. Телеканал "112 Украина" не впервые оказывается неудобным для власти, мы боремся за наше право быть в эфире с самого начала существования канала, каждая власть пыталась прекратить нашу работу", - заявили в компании и "отказали" Нацсовету в полномочиях на принятие подобных решений.

Аналогичный довод выдвинул и NewsOne, написав на регулятор заявление в полицию.

Напомним, что упомянутые телеканалы, которые традиционно связывают с Виктором Медведчуком, неоднократно обвинялись в прокремлевской пропаганде. Особенно ярко отличился NewsOne, который планировал провести телемост с Россией. Из-за общественного осуждения и внимания правоохранителей впоследствии тот был отменен.

Схожая история сложилась и со 112 каналом. Тот хотел показать документальный фильм о Майдане с описанием событий с точки зрения России.

 

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
112. Украина Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания СМИ Новости Украина
Без табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Князев получил новую работу. Несмотря на жену - фото 1
Князев получил новую работу. Несмотря на жену
12:47
Военный призыв 2019: как выжить на "срочке" в армии - фото 1
Военный призыв 2019: как выжить в армии
10:00
Зеленский не соглашался на действия Трампа - фото 1
Зеленский не соглашался на действия Трампа
08:46
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Список главных сериалов 2019 года - фото 1
Что смотреть: Самые ожидаемые сериалы 2019 года
24 сентября, 14:25
Зважені та щасливі - тренеры и эксперты 9 сезона - фото 1
Зважені та щасливі 9 сезон: Кто покинул шоу, полный список участников
20 сентября, 10:35
Зруйнований Хрещатик - фото 1
Операція Вогняний смерч: Як радянська влада знищувала Київ
19 сентября, 16:05
Загрузка...