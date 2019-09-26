Нацрада лишила лицензии "112 канал". Раскрыты детали

Нацрада лишила лицензии «112 канал». Раскрыты детали

В четверг, 26 сентября, Нацсовет по теле- и радиовещанию отказал "112 каналу" в продлении лицензии на цифровое вещание. Решение было принято единогласно всеми членами регулятора.

Об этом сообщают СМИ.

По данным источника, "112 каналу" вынесли запрет по причине неоднократного нарушения условий лицензии. Несмотря на многочисленные предупреждения, СМИ продолжало нарушать закон.

В ответ "112 канал" обвинил регулятор в "репрессиях" и пообещал продолжить вещание "на спутнике, в кабельных сетях и в интернете".

"Мы, команда телеканала, рассматриваем это как жесткую цензуру, подвергающую большим сомнениям наличие свободы слова в Украине. Телеканал "112 Украина" не впервые оказывается неудобным для власти, мы боремся за наше право быть в эфире с самого начала существования канала, каждая власть пыталась прекратить нашу работу", - заявили в компании и "отказали" Нацсовету в полномочиях на принятие подобных решений.

Аналогичный довод выдвинул и NewsOne, написав на регулятор заявление в полицию.

Напомним, что упомянутые телеканалы, которые традиционно связывают с Виктором Медведчуком, неоднократно обвинялись в прокремлевской пропаганде. Особенно ярко отличился NewsOne, который планировал провести телемост с Россией. Из-за общественного осуждения и внимания правоохранителей впоследствии тот был отменен.

Схожая история сложилась и со 112 каналом. Тот хотел показать документальный фильм о Майдане с описанием событий с точки зрения России.