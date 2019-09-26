Полиция открыла дела из-за NewsОne. Кто "пострадает"?

Полиция ополчилась на Нацсовет по ТВ. Замешан Newsone

НПУ открыла дело на Нацсовет по вопросам телевидения из-за заявления NewsOne.

Об этом сообщает NewsOne.

Администрация канала обвинила членов регулятора в совершении преступлений, а именно в "незаконном запрете на освещение отдельных тем, показе отдельных лиц, критику субъекта властных полномочий, а также самовольном присвоении властных полномочий”.

Напомним, что ранее СНБО оправдал NewsOne и "112 Украина", т.к. СБУ не нашла в их деятельности признаков терроризма.

Отметим, что упомянутые телеканалы, которые традиционно связывают с Виктором Медведчуком, неоднократно обвинялись в прокремлевской пропаганде. Особенно ярко отличился NewsOne, который планировал провести телемост с Россией. Из-за общественного осуждения и внимания правоохранителей впоследствии тот был отменен.

Схожая история сложилась и со 112 каналом. Тот хотел показать документальный фильм о Майдане с описанием событий с точки зрения России.