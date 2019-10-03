Владельца "112 канала" заподозрили в терроризме. Уже официально

Владельца "112 канала" заподозрили в терроризме. Уже официально

СБУ заподозрила в терроризме владельца "112 канала" Тараса Козака.

Об этом бизнесмен заявил в интервью СМИ.

"Мне сегодня сообщили, допрашивали по трем статьям. Одна - это терроризм, вторая - финансирование терроризма, третья - легализация средств, полученных преступным путем", - сказал Козак и заявил, что ни в чем не виноват.

"Нет никаких оснований для обвинения, все высосано с пальца", - сказал делец.

Стоит отметить, что Тарас Козак - это давний друг украинского олигарха Виктора Медведчука. Именно "кум Путина" и является фактическим владельцем "112 канала", NewsOne и Zik.

Однако работе этих СМИ вскоре может настать конец. 26 сентября Нацсовет по теле- и радиовещанию отказал "112 каналу" в продлении лицензии на цифровое вещание.

2 октября этот же регулятор обратился в Окружной суд с просьбой аннулировать лицензию и NewsOne.

Напомним, что "112 канал" и NewsOne неоднократно обвинялись в прокремлевской пропаганде. Особенно ярко отличился NewsOne, который планировал провести телемост с Россией. Из-за общественного осуждения и внимания правоохранителей впоследствии тот был отменен.

Схожая история сложилась и со 112 каналом. Тот хотел показать документальный фильм о Майдане с описанием событий с точки зрения России.