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Владельца "112 канала" заподозрили в терроризме. Уже официально

14:48
Владельца "112 канала" заподозрили в терроризме. Уже официально - фото 1
Владельца "112 канала" заподозрили в терроризме. Уже официально

СБУ заподозрила в терроризме владельца "112 канала" Тараса Козака.

112 каналу отменили лицензию: РЕАКЦИЯ СЕТИ

Об этом бизнесмен заявил в интервью СМИ.

"Мне сегодня сообщили, допрашивали по трем статьям. Одна - это терроризм, вторая - финансирование терроризма, третья - легализация средств, полученных преступным путем", - сказал Козак и заявил, что ни в чем не виноват.

"Нет никаких оснований для обвинения, все высосано с пальца", - сказал делец.

Стоит отметить, что Тарас Козак - это давний друг украинского олигарха Виктора Медведчука. Именно "кум Путина" и является фактическим владельцем "112 канала", NewsOne и Zik.

Владельца '112 канала' заподозрили в терроризме. Уже официально - фото 188958

Однако работе этих СМИ вскоре может настать конец. 26 сентября Нацсовет по теле- и радиовещанию отказал "112 каналу" в продлении лицензии на цифровое вещание.

2 октября этот же регулятор обратился в Окружной суд с просьбой аннулировать лицензию и NewsOne.

Напомним, что "112 канал" и NewsOne неоднократно обвинялись в прокремлевской пропаганде. Особенно ярко отличился NewsOne, который планировал провести телемост с Россией. Из-за общественного осуждения и внимания правоохранителей впоследствии тот был отменен.

Схожая история сложилась и со 112 каналом. Тот хотел показать документальный фильм о Майдане с описанием событий с точки зрения России.

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112. Украина NewsOne Тарас Козак Виктор Медведчук Новости Украина
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