Ватники рыдают: киевский суд открыл дело о лишении лицензии NewsOne

NewsOne могут прикрыть

Во вторник, 22 октября, Окружной административный суд столицы открыл производство об аннулировании права на вещание антиукраинского канала, который, де-факто, принадлежит куму Путина Виктору Медведчуку.

Об этом сегодня сообщили в пресс-службе суда, отметив, что Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания намерен раз и навсегда прикрыть антиукраинскую деятельность одного из топвых по количеству аудитории телеканалов.

"Истец просит суд аннулировать лицензию на вещание выданную ООО "Новости 24 часа" (логотип NewsOne), - отметили в суде. - Дело будет рассматриваться в порядке упрощенного искового производства без вызова сторон и проведения судебного заседания по имеющимся в деле материалам.

Напомним, в начале октября нацсовет отправил в админсуд прошение об аннуляции лицензии на вещание канала, который оформлен на соратника Медведчука Тараса Козака.

4 числа Верховная Рада предложила СНБО ввести санкции против 112.Украина и NewsOne, каналов, где открыто пропагандируют пророссийские взгляды.

Кроме того, телеканал "112.Украина" также прижат нацсоветом. У недожурналистов-сепаров возникли серьезные проблемы с продвижением своей ереси людям после того, как 26 сентября им не продлили разрешение на вещание.

Напомним, что "112 канал" и NewsOne неоднократно обвинялись в прокремлевской пропаганде. Особенно ярко отличился NewsOne, который планировал провести телемост с Россией. Из-за общественного осуждения и внимания правоохранителей впоследствии тот был отменен.

Схожая история сложилась и со 112 каналом. Тот хотел показать документальный фильм о Майдане с описанием событий с точки зрения России.