112 каналу отменили лицензию: РЕАКЦИЯ СЕТИ

112 каналу отменили лицензию: РЕАКЦИЯ СЕТИ

В четверг, 26 сентября, Нацсовет по теле- и радиовещанию отказал "112 каналу" в продлении лицензии на цифровое и эфирное вещание. Как на это отреагировали в сети? Собрали для вас самые важные реакции.

Офис Президента заявил о поддержке свободы слова, но отметил, что нарушать закон не очень хорошо.

Журналистка Янина Соколова благословила решение Нацсовета.

Волонтер Мирослав Гай предрек те же проблемы и для NewsOne.