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112 каналу отменили лицензию: РЕАКЦИЯ СЕТИ

14:03
112 каналу отменили лицензию: РЕАКЦИЯ СЕТИ - фото 1
112 каналу отменили лицензию: РЕАКЦИЯ СЕТИ

В четверг, 26 сентября, Нацсовет по теле- и радиовещанию отказал "112 каналу" в продлении лицензии на цифровое и эфирное вещание. Как на это отреагировали в сети? Собрали для вас самые важные реакции.

Нацрада лишила лицензии "112 канал". Раскрыты детали

Офис Президента заявил о поддержке свободы слова, но отметил, что нарушать закон не очень хорошо.

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Журналистка Янина Соколова благословила решение Нацсовета.
112 каналу отменили лицензию: РЕАКЦИЯ СЕТИ - фото 188499
Волонтер Мирослав Гай предрек те же проблемы и для NewsOne.
112 каналу отменили лицензию: РЕАКЦИЯ СЕТИ - фото 188500
Депутат ОПЗЖ Вадим Рабинович поднял истерику и обвинил Нацсовет в нарушении закона.
112 каналу отменили лицензию: РЕАКЦИЯ СЕТИ - фото 188501
Александр Онищенко сообщил то, что и так уже всем известно.
112 каналу отменили лицензию: РЕАКЦИЯ СЕТИ - фото 188502
Работница "Страны" Олеся Медведева обиделась и на новую власть, и на Нацсовет.
112 каналу отменили лицензию: РЕАКЦИЯ СЕТИ - фото 188503
"112 канал" конечно же против.
112 каналу отменили лицензию: РЕАКЦИЯ СЕТИ - фото 188504
И не обошлось без мемов.
112 каналу отменили лицензию: РЕАКЦИЯ СЕТИ - фото 188508
Напомним, полиция открыла дело из-за NewsОne. Кто "пострадает"?
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Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 112. Украина Новости Украина Вадим Рабинович Александр Онищенко Офис Президента
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