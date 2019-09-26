112 каналу отменили лицензию: РЕАКЦИЯ СЕТИ
112 каналу отменили лицензию: РЕАКЦИЯ СЕТИ
В четверг, 26 сентября, Нацсовет по теле- и радиовещанию отказал "112 каналу" в продлении лицензии на цифровое и эфирное вещание. Как на это отреагировали в сети? Собрали для вас самые важные реакции.
Офис Президента заявил о поддержке свободы слова, но отметил, что нарушать закон не очень хорошо.
Журналистка Янина Соколова благословила решение Нацсовета.
Волонтер Мирослав Гай предрек те же проблемы и для NewsOne.
Депутат ОПЗЖ Вадим Рабинович поднял истерику и обвинил Нацсовет в нарушении закона.
Александр Онищенко сообщил то, что и так уже всем известно.
Работница "Страны" Олеся Медведева обиделась и на новую власть, и на Нацсовет.
"112 канал" конечно же против.
И не обошлось без мемов.
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