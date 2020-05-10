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Возвращение UFC: Гейджи сенсационно нокаутировал Фергюсона (ВИДЕО)

10:00
Джастин Гейджи стал временным чемпионом UFC - фото 1
Джастин Гейджи стал временным чемпионом UFC

Утром в воскресенье, 10 мая, в Джексонвилле штата Флорида состоялось главное спортивное событие карантина. В условиях пандемии, когда практически все спортивные соревнования в мире оказались под запретом, организаторы UFC умудрились провести масштабный турнир.

Стоит ли говорить, что по количеству просмотров сегодняшний UFC побил все рекорды за счет временной монополии.

Хабиб отказался от боя с Фергюсоном

Особенное внимание фанатов смешанных единоборств было приковано к главному бою вечера - Джастин Гейджи против Тони Фергюсона, в котором разыгрывалось звание временного чемпиона в легком весе.

После фактического отказа Хабиба Нурмагомедова участвовать в поединке против Эль Кукуя из-за пандемии китайского коронавируса, дагестанца лишили титула.

Фергюсон, чьей физической форме до карантина мог позавидовать любой боец, был однозначным фаворитом встречи. Он не проигрывал в UFC с 2012-го года и вполне мог на равных состязаться и с Хабибом, и с другими топовыми спортсменами дивизиона. Впрочем, сегодня в октагоне все пошло совсем не по плану главного претендента на пояс.

Первый раунд встречи не ознаменовался ничем примечательным, а вот уже во втором началась настоящая битва. Оппоненты обменивались мощными ударами, а под конец пятиминутки Фергюсон достал соперника апперкотом, но не смог добить. Аналогичная, но зеркальная ситуация произошла в клетке в четвертом раунде, когда Гейджи попал прямым в висок. Фергюсон по своему обыкновению удар сдержал, хотя и "поплыл".

А в пятом раунде наступила драматическая развязка. 31-летний американец выглядел намного бодрее более старшего и опытного спортсмена и просто колотил без продыху. И хотя Фергюсон вполне мог дотянуть до конца, судья принял решение остановить бой, поскольку никакого смысла в продолжении уже не было.

Теперь же Джастин Гейджи получил уникальный шанс в своей карьере и следующий его бой, наверняка, будет против Нурмагомедова.

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Спорт США MMA Хабиб Нурмагомедов Пандемия коронавируса Новости Мир
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