Возвращение UFC: Гейджи сенсационно нокаутировал Фергюсона (ВИДЕО)

Утром в воскресенье, 10 мая, в Джексонвилле штата Флорида состоялось главное спортивное событие карантина. В условиях пандемии, когда практически все спортивные соревнования в мире оказались под запретом, организаторы UFC умудрились провести масштабный турнир.

Стоит ли говорить, что по количеству просмотров сегодняшний UFC побил все рекорды за счет временной монополии.

Особенное внимание фанатов смешанных единоборств было приковано к главному бою вечера - Джастин Гейджи против Тони Фергюсона, в котором разыгрывалось звание временного чемпиона в легком весе.

После фактического отказа Хабиба Нурмагомедова участвовать в поединке против Эль Кукуя из-за пандемии китайского коронавируса, дагестанца лишили титула.

Фергюсон, чьей физической форме до карантина мог позавидовать любой боец, был однозначным фаворитом встречи. Он не проигрывал в UFC с 2012-го года и вполне мог на равных состязаться и с Хабибом, и с другими топовыми спортсменами дивизиона. Впрочем, сегодня в октагоне все пошло совсем не по плану главного претендента на пояс.

Первый раунд встречи не ознаменовался ничем примечательным, а вот уже во втором началась настоящая битва. Оппоненты обменивались мощными ударами, а под конец пятиминутки Фергюсон достал соперника апперкотом, но не смог добить. Аналогичная, но зеркальная ситуация произошла в клетке в четвертом раунде, когда Гейджи попал прямым в висок. Фергюсон по своему обыкновению удар сдержал, хотя и "поплыл".

А в пятом раунде наступила драматическая развязка. 31-летний американец выглядел намного бодрее более старшего и опытного спортсмена и просто колотил без продыху. И хотя Фергюсон вполне мог дотянуть до конца, судья принял решение остановить бой, поскольку никакого смысла в продолжении уже не было.

Теперь же Джастин Гейджи получил уникальный шанс в своей карьере и следующий его бой, наверняка, будет против Нурмагомедова.

