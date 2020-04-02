Хабиб отказался от боя с Фергюсоном

Хабиб не захотел драться с Фергюсоном

Дагестанский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов сорвал поединок с американцем по прозвищу Эль Кукуй из-за пандемии коронавируса. Организаторы боев могли провести встречу без зрителей, транслируя ее в режиме онлайн.

Тем не менее, пока еще непобедимый Хабиб, которому предстоит драться с самым сложным для себя соперником, заявил о своем отказе от боя. При этом никаких наказаний к нему применять не будут.

На своей странице в Instagram боец смешанных единоборств объаявил о том, что 18 апреля драться с Фергюсоном он не хочет.

"Сижу дома на карантине и читаю реакцию людей на ситуацию вокруг моего боя. Получается, что весь мир должен сидеть на карантине, правительства всех стран и известные люди всего мира призывают людей соблюдать требования безопасности, чтобы ограничить распространение болезни ради спасения людей, а Хабиб уволен от всех обязательств и должен демонстрировать силу воли и тренироваться, летая по всему миру, рискуя своей жизнью ради боя? Я все понимаю и точно не меньше вас расстроен отменой боя. Наверное, у меня, как и во всех других, было много планов после боя, но я не в силах контролировать все это. Сверхдержавы и крупнейшие компании нашего времени в шоке от того, что происходит, каждый день ситуация меняется непредсказуемо. Но Хабиб все равно должен драться, так получается? Берегите себя и поставьте себя на мое место".