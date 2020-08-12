Возможная переброска спецназа: под Минском приземлился транспортник ВВС России (ФОТО)

Странный полет самолета ВВС РФ зафиксировал Flightradar

В среду, 12 августа, в город Замок Минской области прилетел борт Ту-134АК с номером RA-65690, закрепленный за Военно-воздушными войсками террористического государства.

О перелете транспортника ВВС РФ свидетельствуют данные сервиса Flightradar.

Согласно им, вылетел борт оккупантов с военного аэродрома Чкаловский Московской области в 9:44 по местному времени.

Параллельно с полетом Ту, вдоль границы с Беларусью курсировал грузовой Ан-124-100 с номером Ra82010, который приземлился неподалеку от границы, возле Рославля.

Транспортный лайнер в ВВС РФ позиционируют как VIP-самолет, поскольку он оборудован салоном класса люкс на 13 пассажиров, а также еще 24 местами.

Что означает перелет российского военного судна в Минск в самый разгар протестов против Лукашенко, неизвестно. Вполне может быть, что русские просто перебросили в Беларусь небольшое подразделение для разгона демонстрантов, как это было в Киеве в 2014-м, когда для подавления Майдана задействовали российских спецназовцев.

Впрочем, не исключен и вариант того, что оккупанты направили проигравшему выборы диктатору своих представителей для выдвижения каких-то требований. Также, возможно, Лукашенко собирается последовать примеру Януковича и сбежать из страны в Россию.

С чем связан полет "Антонова" также неизвестно. Само собой, никаких официальных комментариев что в Беларуси, что в РФ, не дают.

Напомним, 9 августа в Беларуси завершились выборы президента. По официальным данным, в избирательной гонке уверенно лидирует Александр Лукашенко, но в нарисованные ему властями 80% поддержки избирателей никто не верит. Десятки тысяч людей вышли на улицы, чтобы добиться непризнания результатов выборов, а представители карательной системы применили к ним спецсредства.

10 августа Светлана Тихановская заявила о непризнании результатов выборов, осуждении насилия и желании лично встретиться с Александром Лукашенко. В этот же день КГБ Беларуси сообщил о предотвращении покушения на жизнь оппозиционного кандидата.

Позже в сети появилась информация о насильном удержании Тихановской в здании ЦИК. Немного погодя эта новость была названа вбросом с целью заманить протестующих под здание избиркома. Впрочем, главную оппозиционную кандидатшу, судя по всему, действительно удерживали и заставляли записывать видосики с призывами прекратить протесты.

Утром 11 августа глава МИД Литвы Линас Линкявичус сообщил о выезде Светланы Тихановской из Беларуси. Протесты продолжаются.