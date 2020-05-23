Владимир Зеленский Холостяк 10 Досье Карантин в Украине война на Донбассе

Возле офиса Медведчука прогремел взрыв – СМИ (ФОТО, ВИДЕО)

15:05
Возле офиса Медведчука прогремел взрыв – ФОТО, ВИДЕО - фото 1
Возле офиса Медведчука прогремел взрыв – ФОТО, ВИДЕО

В субботу, 23 мая, в центре Киева у офиса олигрха Викторая Медведчука прогремел взрыв.

В Киеве преступники подорвали банк, но что-то пошло не так – ФОТО, ВИДЕО

Об этом сообщает Telegram-канал "PavlovskyNews".

На месте ЧП были задержаны два человека. Остальные, бросая фаеры, смогли убежать. О пострадавших пока ничего не сообщается.

Возле офиса Медведчука прогремел взрыв – СМИ (ФОТО, ВИДЕО) - фото 200432

 

Позже в полиции заявили, что никакого взрыва у офиса на самом деле не было.

здания активисты (Нацкорпуса - прим. ред.) жгли файеры. Затем был звук, вероятно вызванный смесью с краской. Были задержаны несколько человек, точное количество пока уточняем. Они направлены в Печерское отделение полиции. Их действиям будет дана правовая оценка", - рассказала "Громадське" сотрудница отдела коммуникации Нацполиции Киева Анна Страшок.

Важно знать, что….

На данный момент прокремлевские паблики распространяют информацию о том, что взрыв все-таки был и его устроили "националисты".

Возле офиса Медведчука прогремел взрыв – СМИ (ФОТО, ВИДЕО) - фото 200433

Однако вполне вероятно, что эти данные могут не соответствовать действительности и мы имеем очередную попытку Виктора Медведчука заполучить себе дополнительные политические очки.

Возле офиса Медведчука прогремел взрыв – СМИ (ФОТО, ВИДЕО) - фото 200431

Нечто подобное уже случалось в прошлом. Так, 13 июля 2019 г. в Киеве неизвестные обстреляли "112 канал", принадлежащий олигарху.

Возле офиса Медведчука прогремел взрыв – СМИ (ФОТО, ВИДЕО) - фото 200434

Партия ОПЗЖ сражу же заговорила об угрозах свободе слова и СМИ. Однако после тщательного расследования оказалось, что в преступлении замешана террористическая группировка "ДНР".

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Новости Украина Виктор Медведчук взрыв Киев
Без табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Кличко решил ослабить карантин в Киеве: МОЗ требует обратного - фото 1
Кличко решил ослабить карантин в Киеве: МОЗ выступил против и тут же передумал
11:30
COVID-19 в Украине: За сутки не стало 17 человек - фото 1
COVID-19 в Украине: За сутки вирус скосил жизни 17 человек
10:00
Даша Ульянова - победительница Холостяк 10 - фото 1
Даша из Холостяк 10: Биография победительницы проекта и избранницы Макса
Вчера, 21:58
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
И повсюду тлеют пожары - равноправный член топ-10 от Без Табу - фото 1
Что посмотреть во время карантина: Лучшие новые сериалы 2020 года
18 мая, 11:05
Росія під виглядом акції пам'яті героїв Другої світової намагається зберегти свій вплив - фото 1
Побєдобєсіє: Як Росія намагається зберегти вплив в Україні
09 мая, 17:29
На Берлин? - фото 1
Королевство кривых зеркал. День Победы как праздник германофобии в России
09 мая, 17:20