Возле офиса Медведчука прогремел взрыв – СМИ (ФОТО, ВИДЕО)
В субботу, 23 мая, в центре Киева у офиса олигрха Викторая Медведчука прогремел взрыв.
Об этом сообщает Telegram-канал "PavlovskyNews".
На месте ЧП были задержаны два человека. Остальные, бросая фаеры, смогли убежать. О пострадавших пока ничего не сообщается.
Позже в полиции заявили, что никакого взрыва у офиса на самом деле не было.
"У здания активисты (Нацкорпуса - прим. ред.) жгли файеры. Затем был звук, вероятно вызванный смесью с краской. Были задержаны несколько человек, точное количество пока уточняем. Они направлены в Печерское отделение полиции. Их действиям будет дана правовая оценка", - рассказала "Громадське" сотрудница отдела коммуникации Нацполиции Киева Анна Страшок.
Важно знать, что….
На данный момент прокремлевские паблики распространяют информацию о том, что взрыв все-таки был и его устроили "националисты".
Однако вполне вероятно, что эти данные могут не соответствовать действительности и мы имеем очередную попытку Виктора Медведчука заполучить себе дополнительные политические очки.
Нечто подобное уже случалось в прошлом. Так, 13 июля 2019 г. в Киеве неизвестные обстреляли "112 канал", принадлежащий олигарху.
Партия ОПЗЖ сражу же заговорила об угрозах свободе слова и СМИ. Однако после тщательного расследования оказалось, что в преступлении замешана террористическая группировка "ДНР".