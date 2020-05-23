Возле офиса Медведчука прогремел взрыв – СМИ (ФОТО, ВИДЕО)

Возле офиса Медведчука прогремел взрыв – ФОТО, ВИДЕО

В субботу, 23 мая, в центре Киева у офиса олигрха Викторая Медведчука прогремел взрыв.

Об этом сообщает Telegram-канал "PavlovskyNews".

На месте ЧП были задержаны два человека. Остальные, бросая фаеры, смогли убежать. О пострадавших пока ничего не сообщается.

Позже в полиции заявили, что никакого взрыва у офиса на самом деле не было.

"У здания активисты (Нацкорпуса - прим. ред.) жгли файеры. Затем был звук, вероятно вызванный смесью с краской. Были задержаны несколько человек, точное количество пока уточняем. Они направлены в Печерское отделение полиции. Их действиям будет дана правовая оценка", - рассказала "Громадське" сотрудница отдела коммуникации Нацполиции Киева Анна Страшок.

Важно знать, что….

На данный момент прокремлевские паблики распространяют информацию о том, что взрыв все-таки был и его устроили "националисты".

Однако вполне вероятно, что эти данные могут не соответствовать действительности и мы имеем очередную попытку Виктора Медведчука заполучить себе дополнительные политические очки.

Нечто подобное уже случалось в прошлом. Так, 13 июля 2019 г. в Киеве неизвестные обстреляли "112 канал", принадлежащий олигарху.

Партия ОПЗЖ сражу же заговорила об угрозах свободе слова и СМИ. Однако после тщательного расследования оказалось, что в преступлении замешана террористическая группировка "ДНР".