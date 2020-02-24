Коронавирус из Китая Новые Санжары Владимир Зеленский война на Донбассе

В Киеве преступники подорвали банк, но что-то пошло не так – ФОТО, ВИДЕО

08:30
В Киеве преступники подорвали банк, но что-то пошло не так – ФОТО, ВИДЕО - фото 1
В Киеве преступники подорвали банк, но что-то пошло не так – ФОТО, ВИДЕО

В ночь на 24 февраля в Киеве неизвестные подорвали отделение Таскомбанка. К счастью, пострадавших нет.

В Боснии украинцы обчистили 23 банкомата Сбербанка: Другие банки не трогали

Об этом сообщает "Информатор-Киев".

Около 03:20 в отделение полиции поступил вызов о громком хлопке на проспекте Владимира Маяковского. Прибыв по адресу, правоохранители выяснили, что эпицентр взрыва находился в отделении "Таскомбанка". Изучив место преступления, сотрудники НПУ зафиксировали серьезные повреждения; банкомат же, который был целью преступников, остался целым.

Пострадавших в результате инцидента нет.

В Киеве преступники подорвали банк, но что-то пошло не так – ФОТО, ВИДЕО - фото 196275

Напомним, в Киеве неизвестные подорвали отделение "Ощадбанка". Полиция ввела операцию "Сирена". По данным СМИ, инцидент произошел на Русановке. Двое злоумышленников, воспользовавшись газовым баллоном, подорвали банкомат и повынимали кассеты с деньгами.

Менее чем через сутки полиция поймала злоумышленников. Подробности читайте по ссылке.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Киев банк взрыв Национальная полиция Новости Украина
Информатор Киев
powered by lun.ua
Другое на тему
Украинцев в Китае обеспечивают всем необходимым – МИД - фото 1
Украинцев в Китае обеспечивают всем необходимым – МИД
15:30
Суд вернул Насирова на пост главы ГФС: Все подробности - фото 1
Суд вернул Насирова на пост главы ГФС: Все подробности
13:30
В Карпатах пропала группа туристов, их ищут второй день - фото 1
В Карпатах пропала группа туристов, их ищут второй день
12:30
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Чечня диктует свою волю - фото 1
Чеченский бумеранг: Как имперская политика аукнулась России
Вчера, 18:30
Дело Ричарда Джуэлла - большой фильм от мастера - фото 1
Дело Ричарда Джуэлла: Рецензия на новый фильм Клинта Иствуда
21 февраля, 20:00
Протесты в Новых Санжарах могли случиться в любом населенном пункте Украины - фото 1
300 санжарцев: Почему украинцы готовы расправляться с эвакуированными из Уханя
21 февраля, 10:00