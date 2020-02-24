В Киеве преступники подорвали банк, но что-то пошло не так – ФОТО, ВИДЕО

В Киеве преступники подорвали банк, но что-то пошло не так – ФОТО, ВИДЕО

В ночь на 24 февраля в Киеве неизвестные подорвали отделение Таскомбанка. К счастью, пострадавших нет.

Об этом сообщает "Информатор-Киев".

Около 03:20 в отделение полиции поступил вызов о громком хлопке на проспекте Владимира Маяковского. Прибыв по адресу, правоохранители выяснили, что эпицентр взрыва находился в отделении "Таскомбанка". Изучив место преступления, сотрудники НПУ зафиксировали серьезные повреждения; банкомат же, который был целью преступников, остался целым.

Пострадавших в результате инцидента нет.

Напомним, в Киеве неизвестные подорвали отделение "Ощадбанка". Полиция ввела операцию "Сирена". По данным СМИ, инцидент произошел на Русановке. Двое злоумышленников, воспользовавшись газовым баллоном, подорвали банкомат и повынимали кассеты с деньгами.

Менее чем через сутки полиция поймала злоумышленников. Подробности читайте по ссылке.