война на Донбассе Выборы в Раду 2019 Виталий Маркив Владимир Зеленский

Обстрел 112 канала: обнаружен след "ДНР" - ФОТО

16:30
Обстрел 112 канала: обнаружен след «ДНР» - фото 1
Обстрел 112 канала: обнаружен след «ДНР»

В субботу, 13 июля, по 112 каналу открыли стрельбу…из гранатомёта, принадлежавшего боевикам "ДНР".

По 112 каналу влупили из гранатомёта – ФОТО, ВИДЕО

Об этом сообщил глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

"Герой" дня, гранатомет РПГ-22, индивидуальных номеров нет, но имеет номер партии производства. Такой же номер партии - РПГ-22 254-15-85 - имели два гранатомета, изъятые в 2015 году из тайника "ДНР", который нашли наши военные возле кладбища при выезде из Артемовска в направлении трассы "Славянск-Дебальцево", - написал дипломат.

Обстрел 112 канала: обнаружен след 'ДНР' - ФОТО - фото 184222

И подчеркнул, что позже оружие уничтожили. Но номера остались. Как оказалось, гранатомет, обстрелявший 112 канал, был из той же партии, что ранее принадлежала боевикам.

Напомним, Юрий Луценко пригрозил наказать 112 канал за показ иностранного фильма о Майдане. Тот описывает события 2013-2014 гг. с точки зрения России.
https://beztabu.net/novosti_t4952

Напомним, Юрий Луценко пригрозил наказать 112 канал за показ иностранного фильма о Майдане. Тот описывает события 2013-2014 гг. с точки зрения России.

 

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
112. Украина Киев ДНР Владимир Арьев Новости Украина
Без табу
powered by lun.ua
Другое на тему
"Нечего вам подарить": Зеленский обратился к Сенцову - фото 1
"Нечего вам подарить": Зеленский обратился к Сенцову
20:08
"Я идиот?" :Зеленский жестко умыл топ-чиновника - фото 1
"Я идиот?" :Зеленский жестко умыл топ-чиновника - ВИДЕО
13:33
По 112 каналу влупили из гранатомёта – ФОТО - фото 1
По 112 каналу влупили из гранатомёта – ФОТО, ВИДЕО
10:26
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Пенниуорт - самый интригующий проект июля 2019 - фото 1
Что смотреть: Лучшие сериалы июля 2019
08 июля, 20:00
"Очень странные дела". Что будет в 4-м сезоне? - фото 1
Очень странные дела: Что будет в 4 сезоне?
08 июля, 11:40
Ведьмак от Netflix - кто сыграет ваших любимых персонажей - фото 1
Ведьмак: Актерский состав самого ожидаемого сериала
02 июля, 12:55
Загрузка...