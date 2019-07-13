Обстрел 112 канала: обнаружен след "ДНР" - ФОТО

Обстрел 112 канала: обнаружен след «ДНР»

В субботу, 13 июля, по 112 каналу открыли стрельбу…из гранатомёта, принадлежавшего боевикам "ДНР".

Об этом сообщил глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

"Герой" дня, гранатомет РПГ-22, индивидуальных номеров нет, но имеет номер партии производства. Такой же номер партии - РПГ-22 254-15-85 - имели два гранатомета, изъятые в 2015 году из тайника "ДНР", который нашли наши военные возле кладбища при выезде из Артемовска в направлении трассы "Славянск-Дебальцево", - написал дипломат.

И подчеркнул, что позже оружие уничтожили. Но номера остались. Как оказалось, гранатомет, обстрелявший 112 канал, был из той же партии, что ранее принадлежала боевикам.



https://beztabu.net/novosti_t4952 Напомним, Юрий Луценко пригрозил наказать 112 канал за показ иностранного фильма о Майдане. Тот описывает события 2013-2014 гг. с точки зрения России. https://beztabu.net/novosti_t4952

Напомним, Юрий Луценко пригрозил наказать 112 канал за показ иностранного фильма о Майдане. Тот описывает события 2013-2014 гг. с точки зрения России.