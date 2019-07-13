По 112 каналу влупили из гранатомёта – ФОТО

По 112 каналу влупили из гранатомёта – ФОТО

В субботу, 13 июля, в Киеве неизвестные обстреляли 112 канал. На месте инцидента никто не пострадал.

Об этом сообщила столичная полиция.

По данным правоохранителей, ЧП произошло около 3 :40. Прибыв на место, полиция обнаружила поврежденный фасад и отстрелянную тубу гранатомета.

"Собранные материалы будут по подследственности переданы в Службу безопасности Украины для дальнейшего расследования. Усилия правоохранителей направлены на установление и задержание лиц, причастных к совершению правонарушения, а также мотивы его совершения" , - заявили в полиции.

Отметим, что далеко не все поверили в таинственных "радикалов". Так, некоторые пользователи сети отметили, что каким-то образом злоумышленники не нанесли урона зданию, целив исключительно в фасад.

И не обошлось без юмора.