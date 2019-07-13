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По 112 каналу влупили из гранатомёта – ФОТО

10:26
По 112 каналу влупили из гранатомёта – ФОТО - фото 1
По 112 каналу влупили из гранатомёта – ФОТО

В субботу, 13 июля, в Киеве неизвестные обстреляли 112 канал. На месте инцидента никто не пострадал.

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Об этом сообщила столичная полиция.

По данным правоохранителей, ЧП произошло около 3 :40. Прибыв на место, полиция обнаружила поврежденный фасад и отстрелянную тубу гранатомета.

По 112 каналу влупили из гранатомёта – ФОТО - фото 184211

"Собранные материалы будут по подследственности переданы в Службу безопасности Украины для дальнейшего расследования. Усилия правоохранителей направлены на установление и задержание лиц, причастных к совершению правонарушения, а также мотивы его совершения" , - заявили в полиции.

Отметим, что далеко не все поверили в таинственных "радикалов". Так, некоторые пользователи сети отметили, что каким-то образом злоумышленники не нанесли урона зданию, целив исключительно в фасад.

По 112 каналу влупили из гранатомёта – ФОТО - фото 184206
И не обошлось без юмора.
По 112 каналу влупили из гранатомёта – ФОТО - фото 184207
Напомним, Юрий Луценко пригрозил наказать 112 канал за показ иностранного фильма о Майдане. Тот описывает события 2013-2014 гг. с точки зрения России.
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