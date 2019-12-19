Відморожений с DZIDZIO - смотреть онлайн 9, 10, 11, 12 серии

Відморожений с DZIDZIO - смотрим новые серии онлайн

В среду, 18 декабря, на "Плюсах" состоялась премьера новых 4 серий ситкома Відморожений с неподражаемым DZIDZIO. Что было в 9, 10, 11 и 12 серии - читайте на Без Табу, а также смотрите все серии онлайн.

Забавный и потешный Михаил Хома в роли пришельца из недалекого прошлого, причем - своим ходом - продолжает покорять сердца украинцев. И делает это в формате блицкрига. В среду мы увидели новые 4 серии сериала Отмороженный о приключениях незадачливого жителя киевского пригорода, который из 90-х прибыл в наше время.

Начало показа - в 21:45 в эфире 1+1. Также смотрите все серии онлайн на стриминговой платформе "Плюсов" 1+1 video.

Відморожений - что было в 9 серии

Миша случайно в городе встречает бывшую одноклассницу и придумывает легенду, что он жил с тибетскими монахами. Николай обеспокоен, что его коллеги полагают, что он старый. В то время как Оксана пытается решить проблемы с ЖЭКом, Миша пытается овладеть тибетским стилем жизни, чтобы организовать мастер-класс для старых знакомых и заработать денег.

Відморожений 2019 - смотреть онлайн 9 серию:

Відморожений - что было в 10 серии

Рита приглашает на новоселье всю семью Дзидзюков, кроме Миши. Отец посылает сына пойти с Катей и ее парнем на прогулку, чтобы проконтролировать ситуацию. Андрей шантажирует сестру и выдвигает свои условия. Чтобы заработать побольше денег, Миша начинает заниматься собственным делом по ремонту техники.

Відморожений 2019 - смотреть онлайн 10 серию:

Відморожений - что было в 11 серии

Миша придумывает стратегический план, как "подбить клинья" к соседке Рите, и делает это в стиле 90-х - похищает ее любимого кота. Оксана встречает маму одноклассника Андрея, с которой у нее неприятные отношения. Из-за желания утереть нос Анжеле, Оксана покупает сыну все, чтобы доказать, что она лучшая мать. Николай помогает дочери с челленджем, но без неприятностей как всегда не обойтись.

Відморожений 2019 - смотреть онлайн 11 серию:

Відморожений - что было в 12 серии

Миша подозревает, что у Риты появился новый ухажер и старается его дисквалифицировать. Катя обеспокоена тем, что она теряет фолловеров, поэтому придумывает новую концепцию своего блога, которая оказывается опасной для репутации ее мамы. Николай пытается быть хорошим папой и помогает сыну сделать табуретку для школы.

Відморожений 2019 - смотреть онлайн 12 серию:

Відморожений - смотреть онлайн анонс сериала - 18.12.2019: