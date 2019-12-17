Відморожений с DZIDZIO - смотреть онлайн 1,2,3,4 серии

DZIDZIO разморозили и теперь он будет вас смешить вечера напролет / 1+1

16 декабря на 1+1 сразу 4 сериями стартовал новый комедийный сериал "Відморожений", где в роли сами понимаете кого снялся DZIDZIO. Что было в первых сериях ситкома и новые эпизоды онлайн - на Без Табу.

Всего в сериале Відморожений 16 эпизодов по 30 минут каждый. Чтобы успеть до новогодних праздников, на которые у "Плюсов" другие планы, боссы канала решили показывать сразу по 4 серии, что не совсем логично, однако поклонники таланта DZIDZIO должны быть только рады.

DZIDZIO играет паренька из 90-х - Мишу Дзидзюка, который пролежал во льду 23 года, а теперь очнулся и не понимает, что происходит и почему на "лихим 90-м" пришли еще более дикие "10-е".

Начало показа - в 21:45 в эфире 1+1. Также смотрите все серии онлайн на стриминговой платформе "Плюсов" по этой ссылке - https://1plus1.video/ru/otmorozhennyj/1-sezon/

Відморожений - что было в 1 серии

Из подвала дома, в котором живет семья Дзидзюков, однажды выбирается брат главы семьи, которого все считали пропавшим без вести 23 года назад. На самом деле он никуда не исчез, а принял участие в эксперименте и был заморожен в самодельной криокамере в подвале собственного дома. Теперь Дзидзюки вынуждены жить вместе с чудаковатым "размороженным родственником", который застрял мозгами, привычками и повадками в "лихих" 90-х.

Відморожений - что было во 2 серии

Мише ставят условие за 3 недели найти деньги за дом - иначе его продадут, и он останется на улице. Мама делает свадебные торты на заказ. Вдруг ее сын Андрей приносит домой белку, которая похищает фигурки для торта. Миша впервые попадает в супермаркет и пытается испробовать все технологии новой эпохи.

Відморожений - что было в 3 серии

Миша пытается найти старого знакомого, чтобы продать криокамеру. Мама замечает, что Катя очень часто куда-то исчезает из дома, поэтому начинает собственное расследование. Миша находит товарища в психиатрической больнице и вскоре и сам туда попадает. Николай случайно убивает хомяка сына, но решает странным видом спасти ситуацию.

Відморожений - что было в 4 серии

В семью Дзидзюков приезжает в гости бабушка. Вся семья пытается избавиться от незваной гости, но все напрасно. Катя попадает впросак из-за подарка бабушки. Николай щеголяет перед тещей, что он стал директором магазина.

Відморожений - смотреть онлайн анонс сериала: