Відморожений с DZIDZIO - смотреть онлайн 5,6,7,8 серии

Відморожений с DZIDZIO - спешите видеть

Во вторник, состоялась премьера новых четырех серий комедийного сериала Відморожений с DZIDZIO в главной роли. Что было в 5,6,7 и 8 эпизодах - читайте на Без Табу и смотрите новые серии онлайн.

Всего в сериале Відморожений 16 эпизодов по 30 минут каждый. Чтобы успеть до новогодних праздников, на которые у "1+1" явно другие планы, боссы канала решили показывать сразу по 4 серии. Во вторник, 17 декабря, мир увидели 5,6,7 и 8 серии ситкома.

Начало показа - в 21:45 в эфире 1+1. Также смотрите все серии онлайн на стриминговой платформе "Плюсов" 1+1 video.

Відморожений - что было в 5 серии

Андрея отдают на уроки музыки. Миша пытается помочь Николаю получить повышение на работе, но неожиданно ситуация выходит из-под контроля. Катя пытается раскрутиться на телевидении, поэтому решает пойти на кастинг.

Відморожений / Отмороженный - смотреть онлайн 5 серию:

Відморожений - что было в 6 серии

Андрей просит Мишу вместо папы принять с ним участие в школьных спортивных соревнованиях. Мама расстроена из-за потери тетради с бабушкиными кулинарными рецептами и пытается их восстановить другими способами. Миша ухаживает за учительницей физкультуры, но безуспешно.

Відморожений / Отмороженный - смотреть онлайн 6 серию:

Відморожений - что было в 7 серии

Семья Дзидзюков отправляется в лес. Однако все идет не по плану. Катю вынуждают идти на жертвы и забирают телефон. Андрей с папой занимаются рыбалкой, пока их не задерживает патруль. Катя попадает в ловушку, тем временем Миша с Оксаной идут за грибами и случайно наталкиваются на дикого кабана.

Відморожений / Отмороженный - смотреть онлайн 7 серию:

Відморожений - что было в 8 серии

Катя просит брата похитить журнал класса, чтобы исправить оценку по географии. Учительница по географии шантажирует детей, но те вовремя дают отпор. Оксана просит мужа научить ее водить автомобиль, однако тот жалеет об этом. Миша конфликтует с новой соседкой, что превращается в настоящую войну.

Відморожений / Отмороженный - смотреть онлайн 8 серию: