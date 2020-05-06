Верховный суд назвал дату оглашения вердикта по иску Суркисов к ПриватБанку

Суркисы смогут вернуть себе миллиард 15 июня

В среду, 6 мая, в Верховном суде Украины объявили о том, что намерены зачитать свое решение по тяжбе между братьями Суркисами с ПриватБанком о судьбе фактически 29 миллиардов гривен 15 июня.

Как утверждают в пресс-центре высшего судебного органа страны, сегодня служители Фемиды определились с датой объявления вердикта, которую переносили "из-за давления на суд".

Как известно, Суркисы судятся за миллиард гривен, который лежал у них на депозитах и сгорел после покупки государством акций по процедуре Bail-in. В общей сложности таким же образом в счет уставного капитала национализированного банка ушли 29,4 миллиарда гривен. Поэтому бывшие владельцы вкладов, которые показались аудиторам подозрительными, начали за них судиться.

Дело Суркисов дошло до Верховного суда после череды апелляций на решение первой инстанции в 2017-м году, когда олигархи выиграли тяжбу. Теперь точку в судьбе миллиарда поставят в Большой Палате Верховного суда. И нет никаких сомнений, что исковые требования других предпринимателей из числа приближенных к экс-владельцам "Привата" будут разрешены по образу и подобию этого дела.

Что же касается отсрочек в процессе, то судьи нажаловались в Высший совет правосудия на "давление со стороны активистов", которые собирались у здания ВСУ с требованием не допустить ограбить государственный "ПриватБанк" в угоду олигархам. Таким образом, служители Фемиды получили отсрочку на оглашение вердикта, а представители "пострадавшей стороны" - время на порешать свои проблемы и найти подход к каждому из судей для вынесения нужного постановления.

Напомним, после национализации "ПриватБанка" в 2016 г. , Игорь Коломойский несколько лет пытался вернуть себе банк, но безуспешно. Пока президентом не стал Владимир Зеленский. Именно тогда один суд за другим начал принимать решения в пользу бизнесмена. Однако заграничная Фемида была иного мнения.

В октябре 2019 г. Апелляционный суд Лондона вынес окончательный вердикт в тяжбе ПриватБанка и украинского олигарха.

Коломойский вместе с Геннадием Боголюбовым был вынужден заплатить банку компенсацию в размере 10 млн. фунтов. Впрочем, сдаваться олигарх не собирается и кто знает, как сложится ситуация в будущем. А это чревато для Украины проблемами.