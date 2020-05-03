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Коломойский хочет нанять Портнова и пойти в ЕСПЧ для отмены "банковского закона"

14:00
Коломойский засобирался в ЕСПЧ - фото 1
Коломойский засобирался в ЕСПЧ

Олигарх, который твердо намерен действовать против Украины для мести за отнятый у него "ПриватБанк", собирается сотрудничать с одним из главарей режима Януковича Андреем Портновым.

Об этом наращивающий влияние в стране предприниматель заявил в комментарии изданию "Громадське", подчеркнув, что он готов действовать, как только нардепы примут так называемый "антиколомойский закон", которые предусматривает невозможность возвращения финансовых учреждений прежним владельцам.

Депутатов Коломойского исключили из чата "Слуги народа"

Поддержку ему в борьбе против Украины окажет пророссийский деятель Андрей Портнов.

- Меня ограбили, этот закон на время закрывает мне возможности судиться в Украине. То есть возможности для восстановления справедливости исчерпаны, и я могу обращаться в Европейский суд. Наверное я к Портнову обращусь, чтобы он нас обслуживал. И получим приговор Европейского суда о том, что национализация была незаконной, надо все вернуть. И что тогда? Украине будет от этого легче? Рано или поздно, будет. А так получается, что новая власть стала сообщниками прошлой в этом вопросе. Когда закон будет принят, тогда и буду обращаться в ЕСПЧ. Мы уже обсуждали это, но вскользь. Портнов - опытный человек. У него большой опыт с 2014-го года, и он выиграл все дела, когда защищал себя, - подчеркнул Коломойский.

Фактически нацеленный на искусственное доведение страны до дефолта олигарх дал понять, что намерен своими действиями и дальше противостоять Украине ради собственного обогащения, а также постарается добиться провала переговоров нашей страны с МВФ, ведь именно от выполнения "антиколомойского" закона и зависит получение кредита, который крайне необходим для спасения экономики.

Как известно, закон, который дает возможность Украине получить транш МВФ, заблокировали подконтрольные Коломойскому народные депутаты, внеся 16 тысяч правок. Для противодействия им некоторые "Слуги народа", не желающие пилить сук, на котором сидят, решили переписать регламент ВР и сделали это 30 апреля.

Теперь рассмотреть документ во втором чтении смогут на ближайшем заседании Рады.

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Игорь Коломойский Андрей Портнов МВФ ЕСПЧ закон ПриватБанк Новости
Громадське
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