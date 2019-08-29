Верховная Рада начала работу – яркие ФОТО, ВИДЕО
В четверг, 29 августа, Верховная Рада Украины 9-го созыва начала свою работу.
Об этом сообщают СМИ.
Перед торжественным открытием, у стен Михайловского монастыря "слуги народа" почтили память павших воинов ВСУ.
Прибыв к Раде, новоизбранных нардепов встретили митингующие граждане.
К парламенту подтянулись и почетные гости. Среди них был Виталий Кличко, приехавший на велосипеде....
.... несколько президентов Украины и множество других достойных особ.
Около 10 утра спикер ВРУ 8-го созыва Андрей Парубий прочел торжественную речь.
Сессия новой Рады наконец-то была открыта. Депутаты начали принимать присягу.
Первым взял слово старейший нардеп - 78-летний Юлий Иоффе (ОПЗЖ).
За ним подтянулись и остальные избранники.
Справившись с церемониалом за 15 минут, члены парламента удалились на 2-часовой перерыв.