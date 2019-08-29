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Верховная Рада начала работу – яркие ФОТО, ВИДЕО

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Верховная Рада начала работу – яркие ФОТО, ВИДЕО - фото 1
Верховная Рада начала работу – яркие ФОТО, ВИДЕО

В четверг, 29 августа, Верховная Рада Украины 9-го созыва начала свою работу.

Зеленый Кабмин: известно, кто возглавит министерства - ФОТО

Об этом сообщают СМИ.

Перед торжественным открытием, у стен Михайловского монастыря "слуги народа" почтили память павших воинов ВСУ.

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Прибыв к Раде, новоизбранных нардепов встретили митингующие граждане.

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К парламенту подтянулись и почетные гости. Среди них был Виталий Кличко, приехавший на велосипеде....

.... несколько президентов Украины и множество других достойных особ.

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Около 10 утра спикер ВРУ 8-го созыва Андрей Парубий прочел торжественную речь.

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Сессия новой Рады наконец-то была открыта. Депутаты начали принимать присягу.

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Первым взял слово старейший нардеп - 78-летний Юлий Иоффе (ОПЗЖ).

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За ним подтянулись и остальные избранники.

Верховная Рада начала работу – яркие ФОТО, ВИДЕО - фото 186760

Справившись с церемониалом за 15 минут, члены парламента удалились на 2-часовой перерыв.

По данным СМИ, сегодня должен быть принят закон о снятии депутатской неприкосновенности. Кроме того вскоре будет рассмотрено предложение о назначении нового премьер-министра. Его имя уже известно.
Напомним, в "Слуге народа" назрел раскол. Что происходит?
 
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