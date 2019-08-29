Верховная Рада начала работу – яркие ФОТО, ВИДЕО

Верховная Рада начала работу – яркие ФОТО, ВИДЕО

В четверг, 29 августа, Верховная Рада Украины 9-го созыва начала свою работу.

Об этом сообщают СМИ.

Перед торжественным открытием, у стен Михайловского монастыря "слуги народа" почтили память павших воинов ВСУ.

Прибыв к Раде, новоизбранных нардепов встретили митингующие граждане.

К парламенту подтянулись и почетные гости. Среди них был Виталий Кличко, приехавший на велосипеде....

.... несколько президентов Украины и множество других достойных особ.

Около 10 утра спикер ВРУ 8-го созыва Андрей Парубий прочел торжественную речь.

Сессия новой Рады наконец-то была открыта. Депутаты начали принимать присягу.

Первым взял слово старейший нардеп - 78-летний Юлий Иоффе (ОПЗЖ).

За ним подтянулись и остальные избранники.

Справившись с церемониалом за 15 минут, члены парламента удалились на 2-часовой перерыв.