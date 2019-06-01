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Вакарчук оголился перед журналисткой - ФОТО, ВИДЕО

14:54
Вакарчук оголился перед журналисткой - ФОТО, ВИДЕО - фото 1
Вакарчук оголился перед журналисткой - ФОТО, ВИДЕО

Украинский певец и борец с олигархами Святослав Вакарчук оголился перед журналисткой Яниной Соколовой. Пока сами не знаем, что это было, но получилось забавно.

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Курьез приключился во время сьемок передачи "Рандеву". Лидер "Голоса" снял красную рубашку и обнял работницу СМИ.

"Ой, все. Не знаю, как вы будете спать после такого видео, но как по мне, сладким снам оно способствует. На следующей неделе в "Рандеву" популярный рок-музыкант страны, лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук. Будет все: и смех и секс и слезы. Короче все как вы любите", - отметила Сколова.

Вакарчук оголился перед журналисткой - ФОТО, ВИДЕО - фото 181991

В общем, смотрите сами.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ой всьо‍️ Не знаю, як ви будете спати після такого відосу, але як на мене солодким снам воно сприяє Наступного тижня у #рандеву найпопулярніший рок-музикант країни лідер партії @golos.zmin . @sviatoslav.vakarchuk Буде все: і сміх і секс і сльози. Коротше все як ви любите #вакарчук #океан360 #океанельзи #святославвакарчук #okeanelzy #вакарчук #янінасоколова #янинасоколова #yaninasokolova #червонасорочка

Публикация от Yanina Sokolova (@yanina_sokolova)

А что Святик? А Святик изволит шутить.

"Янина, я вот это смотрю на видео, и думаю - а что было бы, если бы интервью было не час, а два часа или дольше?", - написал музыкант.

Соколова тоже отшутилась.

"Думаю, мы бы поженились в сервисе "Готово". Там сейчас за 1 час это делают"

Вакарчук оголился перед журналисткой - ФОТО, ВИДЕО - фото 181986

Напомним, украинская певица Оля Полякова, окрыленная успехами Владимира Зеленского и Святослава Вакарчука, также собралась покорить политический Олимп.

 

 

 

 

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