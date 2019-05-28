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Вакарчук пообещал кое-что разрушить – ВИДЕО

16:30
Вакарчук пообещал кое-что разрушить – ВИДЕО - фото 1
Вакарчук пообещал кое-что разрушить – ВИДЕО

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук записал видеообращение к украинскому народу. Деятель культуры (и политики?) раскрыл ближайшие планы своей политсилы на будущее.

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Свою речь политик опубликовал в Twitter.

Что интересного он рассказал?

Во-первых, он не против объединений с другими силами, но при одном условии.

"Мы готовы объединять усилия с людьми, которые разделяют наши принципы, идеологические программы, нашу программу. С людьми, а не с брендами!", - сказал певец.

Во-вторых, он пообещал стать настоящим разрушителем в политике. Что Вакарчук будет разрушать? То же что безуспешно разрушают и другие последние 28 лет.

Ну а в-третьих, чем его программа отличается от идей Команды Зе? Честно говоря, различий мало. Но не факт, что политсила певца повторит успех Зеленского. К тому же при 5-процентном барьере она может и вовсе не пройти в парламент.

Напомним, лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук назвал свою главную цель в политике. Как оказалось, это освобождение всех украинских военнопленных.

Об этом певец рассказал СМИ.

"Мы сделаем всё, чтобы как можно быстрее и политические заключённые, и военнопленные вернулись домой. Я вижу в этом своё персональное задание", - заявил Вакарчук.

И добавил, что он постоянно носит браслет, подаренный ему отцом украинского военнопленного моряка.

"Я не снимаю этот браслет, и он мне каждый день напоминает, ради чего я должен идти сегодня в Верховную Раду - для того, чтобы такие люди, как Василий Сорока (пленный моряк - прим. ред), Олег Сенцов и другие как можно быстрее вернулись домой, живыми и невредимыми", - поведал певец.

 

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Партия Голос Святослав Вакарчук Новости Украина
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