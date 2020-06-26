Вакарчук официально перестал быть нардепом

Вакарчук официально прекратил быть нардепом

В пятницу, 26 июня, народные депутаты партии "Голос" провели съезд политсилы, посвященный решению своего создателя о выходе о сдаче мандата. Для того, чтобы Вакарчук вышел оттуда, куда рвутся все, политикам пришлось вычеркивать его из списков фракции.

В итоге депутатские "корочки" фронтмена "Океана Ельзи" оказались аннулированными.

Как заявили сегодня в пресс-службе партии "Голос", делегаты приняли решение о прекращении депутатских полномочий Вакарчука, хотя сам он при этом останется в партии.

- Я и в дальнейшем буду значиться членом партии настолько долго, насколько смогу приносить пользу. И пока партия будет способствовать европейскому развитию страны. Мое желание помогать "Голос" остается, я готов делать это и в дальнейшем, - заявил сам слившийся Вакарчук.

Как известно, место Вакарчука в Раде теперь займет Алина Свидерская, которая продвинулась по партийному списку вверх.

Уже в ближайшее время новый нардеп даст присягу и приступит к выполнению обязанностей.

Напомним, впервые на политическую стезю Святослав Вакарчук вступил в 2007 году, избравшись в ВРУ от партии "Наша Украина". Однако в парламенте он пробыл недолго и уже через год подал в отставку.

Весной 2019-го многие фанаты Святослава Вакарчука уговаривали своего кумира принять участие в выборах президента Украины, но он тот отказался от этой идеи. А уже после победы Владимира Зеленского, певец возглавил новосозданную партию "Голос".

Новой политсиле удалось преодолеть 5-процентный барьер и попасть в парламент. Однако каких-либо успехов на законодательном поприще "Голосу" снискать не удалось и украинцы довольно быстро разочаровались в молодой команде.

В марте этого года Вакарчук сложил с себя обязанности лидера партии "Голос", а через несколько месяцев он и вовсе заявил о своем уходе из Рады.