Для лишения мандата: Вакарчук вышел из фракции "Голос"

Вакарчук окончательно слился из Рады

Эксперт, знающий все способы выхода из статуса народного депутата Святослав Вакарчук с сегодняшнего дня не является членом созданной им перед выборами партии.

Об этом в пятницу, 19 июня, во время заседания Верховной Рады объявил спикер Дмитрий Разумков.

"Сообщаю о выходе народного депутата Вакарчука Святослава Ивановича из депутатской фракции политической партии "Голос", - заявил глава парламента, после чего второе пришествие артиста в Раду фактически завершилось.

К схеме с выходом из партии уже бывший нардеп прибег для того, чтобы в обход голосования Рады избавиться от мандата, поскольку вчера нардепы знатно его потроллили и не поддержали досрочного сложения им полномочий.

На своей странице в Facebook фронтмен "Океана Ельзи" заявил о том, что "ему не оставили другого выбора":

"Поскольку собственные решения я не меняю, то единственный выбор, который ВР мне оставила по закону, это: сначала выйти из фракции, а затем быть исключенным съездом партии из избирательного списка, согласно Конституции, автоматически приведет к потере мной депутатского мандата", - написал Вакарчук, поблагодарив тех нардепов, которые поддержали его в ходе вчерашнего голосования.

Вместо Вакарчука место в Раде теперь займет Алина Свидерская, которая продвинулась по партийному списку вверх.

Уже в ближайшее время новый нардеп даст присягу и приступит к выполнению обязанностей.

Напомним, впервые на политическую стезю Святослав Вакарчук вступил в 2007 году, избравшись в ВРУ от партии "Наша Украина". Однако в парламенте он пробыл недолго и уже через год подал в отставку.

Весной 2019-го многие фанаты Святослава Вакарчука уговаривали своего кумира принять участие в выборах президента Украины, но он тот отказался от этой идеи. А уже после победы Владимира Зеленского, певец возглавил новосозданную партию "Голос".

Новой политсиле удалось преодолеть 5-процентный барьер и попасть в парламент. Однако каких-либо успехов на законодательном поприще "Голосу" снискать не удалось и украинцы довольно быстро разочаровались в молодой команде.

В марте этого года Вакарчук сложил с себя обязанности лидера партии "Голос", а через несколько месяцев он и вовсе заявил о своем уходе из Рады.