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Нет агитации: Вакарчук оправдался за концерты

21:10
Нет агитации: Вакарчук оправдался за концерты - фото 1
Нет агитации: Вакарчук оправдался за концерты

Лидер "Голоса" Святослав Вакарчук отрицает обвинения в "подкупе" избирателя с помощью концертов.

Вакарчук поддержал ЛГБТ – заявление

Об этом он заявил СМИ.

"Во время концерта у нас нет агитации. Это во-первых. Во-вторых, нас поставили в условия, когда до выборов есть только два месяца. Мы только успели заявить, что баллотируемся в Парламент, и здесь сразу со всех сторон нам указывают, чего нельзя делать. Скажите, а можно проводить выборы по мажоритарной системе? Можно, не дожидаясь решения Конституционного суда, говорить, что выборы конституционные?», - заявил певец.

И добавил, что "концерт группы "Океан Эльзы", на котором нет никакой агитационной продукции, когда за весь вечер не звучит ни одного лозунга, не является политической агитацией".

Напомним, что перед президентскими выборами Вакарчук старательно избегал четкого ответа на вопрос о своих политических амбициях. Вскоре он и вовсе заявил, что в политику идти не собирается. Но позже передумал.

Ну и говоря о позитиве: у певца уже есть политический опыт, и не только в выступлениях на Майдане и в фейсбуке. Так, в свое время он избирался в Раду, но особых талантов так и не проявил.

Напомним, Вакарчук ярко отжег на свадьбе друга.

 

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Партия Голос Выборы в Раду 2019 Святослав Вакарчук Новости Украина
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